Video: la curiosa reacción de Luisito Comunica al probar la changua por primera vez

El reconocido influencer Luisito Comunica ha pasado varios días en Colombia, explorando la cultura, tradiciones y gastronomía de diferentes regiones del país. Durante su estancia, el mexicano visitó Cartagena, donde exploró el mercado de Bazurto y conoció la historia de la hacienda Nápoles, quedando sorprendido por el peligro de extinción que enfrentan los hipopótamos.

En uno de sus videos más recientes en YouTube, titulado ‘¿Qué ciudad de COLOMBIA tiene la mejor comida callejera?’, Luisito Comunica se atrevió a probar la changua, un plato típico colombiano que ha generado todo tipo de comentarios. En el video, el influencer prueba una variedad de delicias colombianas, incluyendo dulces, churros, la bandeja paisa, y el mondongo.

Sin embargo, fue en la plaza La Perseverancia en Bogotá donde decidió probar por primera vez la changua. En ese mismo lugar también degustó el ajiaco, el tamal y la arepa boyacense.

"Se ve curioso. Déjenme decirles que es un platillo que nunca había visto y no es como de los que yo me prepararía por gusto, aunque quién sabe, podría sorprenderme", comentó antes de dar su primer bocado.

Publicidad

La reacción de Luisito fue interesante. "Ay, qué chistoso está esto. Está verdaderamente curioso… muy curioso. Es como cuando tú estás mojando tu pancito en el café con leche y de repente tu pan se cae y se rompe, y luego de repente estás comiendo tu huevo y se resbaló y se cayó, pero ya me lo echo todo entero", señaló.

Aunque aseguró que no le disgustó, sus gestos sugirieron que no fue una de sus experiencias culinarias favoritas. Esto se hizo evidente cuando comparó la changua con otros platos que probó en el mismo lugar, como el tamal, el ajiaco y la arepa boyacense, los cuales calificó muy positivamente por su sabor.

Publicidad

"Tiene un sabor peculiar agradable. Miren qué curioso, entiendo por qué les gusta para empezar una mañana con toda la energía", concluyó sobre la changua.

“Luisito comiendo Changua es de los momentos más legendarios de internet jajajajajaj”, “La mejor publicidad que nos dio Luisito, gracias por explorar diferentes culturas gastronómicas”, “A todos los que se antojaron de Colombia, bienvenidos sean siempre, acá se reciben con los brazos abiertos”, “Por fin un vídeo de luisillo haciéndole honor real a los platos de Colombia”, son algunos comentarios que se leen en el video donde el influencer mexicano muestra varios platos típicos de Colombia.