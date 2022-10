Video: La esposa de Pablo Armero vuelve a dar de qué hablar

Tras la polémica desatada por su llamado a la Selección Colombia, luego de ser acusado de violencia contra su esposa en un hotel de Miami Beach (EE.UU.), Pablo Armero y María Bazan vuelven a ser noticia, esta vez protagonizando un divertido video en que parecen decirle al mundo que su relación está mejor que nunca.

Publicidad

La semana pasada Armero y su esposa estuvieron en diálogo exclusivo con El Camerino contando su versión de la historia.

Publicidad

“Estábamos en vacaciones en Estados Unidos y tuvimos un percance, una pequeña discusión, la Policía norteamericana al ver la discusión me llevaron a mí, me dijeron que me iban a tener un rato para no tener más problemas”, relató en esa ocasión el futbolista colombiano.