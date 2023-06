Video: mujer confundió gotas para los ojos con pegamento y esto le pasó a su rostro

En medio de un descuido, una mujer vivió momentos de angustia luego de confundir gotas para los ojos con pegamento, lo cual tuvo graves consecuencias en su rostro. El suceso, que rápidamente se hizo viral, conmoción a miles de internautas en redes sociales.

De acuerdo el relato de Jennifer, la mujer afectada, ella adquirió un nuevo frasco de gotas para los ojos para tratar una irritación ocular. Sin embargo, por una confusión infortunada, en lugar de aplicarse las gotas, utilizó pegamento instantáneo.

El resultado de esta equivocación fue catastrófico, pues en cuestión de segundos, la mujer sintió un intenso ardor y notó que sus párpados se pegaban entre sí. Rápidamente, se dio cuenta del error y trató de separarlos, pero el pegamento ya había causado daños significativos en su piel sensible.

Ante la situación, Jennifer tuvo que llamar a emergencias y ser trasladada a un centro médico, donde lograron despegarle el ojo, pues una vez la gota de pegamento cayó en su globo ocular, este quedó cerrado.

Publicidad

"Cerré el ojo muy rápido. Y no sé si eso fue algo bueno o malo porque no me afectó mucho el globo ocular. Tal vez no me habría pegado los ojos si no los hubiera cerrado, pero yo no sé qué hubiera pasado. Podría haber sido peor", contó a la mujer a sus más de 70.000 seguidores.

Tras la situación, miles de seguidores le preguntaron a la mujer por qué confundió las gotas, a lo que la mujer respondió que el baño de su casa es pequeño, por lo que guarda sus utensilios de uñas allí, pero también se convirtió en el lugar donde se pone todo para evitar que los niños agarren alguna de estas cosas.

Al final, la historia de Jennifer se volvió viral en redes sociales y desató una serie de reacciones entre los internautas, quienes quedaron sorprendidos al ver la terrible situación en la que estuvo la mujer.

Publicidad

Le puede interesar: