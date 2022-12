Video: Neymar, Piqué y Suárez se disfrazan e interrumpen una rueda de prensa

Los jugadores del Barcelona Neymar, Gerard Piqué, Luis Suárez, Jordi Alba y Marc Bartra, aparecieron disfrazados y gritando durante la rueda de prensa del jugador del Getafe Víctor Rodríguez e interrumpieron la comparecencia ante los medios del centrocampista del conjunto azulón.



Los cinco, con máscaras y trajes de súper héroes, entre ellos Luis Suárez vestido de Batman, abrieron la puerta de la sala de prensa del Getafe para cruzar a gritos la sala del club del sur de Madrid. (Lea además: Quiero que Real Madrid siempre pierda: Gerard Piqué )



Acompañados por su jefe de prensa, después salieron por la puerta de atrás y se dirigieron hacia la zona del autobús que esperaba para recoger a todo la expedición azulgrana.



Víctor Rodríguez, tras dos preguntas, abandonó contrariado la sala de prensa tras un acto que molestó a los miembros del club madrileño que estaban presentes en la sala de prensa.



"No soy nadie para opinar. No lo veo correcto. Cada uno es responsable de lo que hace. No tengo mucho más que decir. Si yo ganara en el Camp Nou, no lo haría. Es algo personal, no sé si es algo que tenían planificados y no quiero entrar en este juego", dijo después en rueda de prensa Mehdi Lacen, que atendió a los medios de comunicación después del incidente. EFE