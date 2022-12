Virginia Casta, la comedia romántica inspirada en libro de Patricia Castañeda

En Mesa Blu estuvo la actriz y escritora Patricia Castañeda Giraldo hablando de sus experiencias en el mundo del espectáculo y en papeles recordados en series como: ‘Manual de la tusa’, ‘Los Caballeros las prefieren brutas’, entre otras.

Actualmente, se encuentra con el ‘boom’ mediático de la novela que escribió hace 10 años ‘Virginia Casta’, pues está en promoción con el proyecto cinematográfico de la misma.

Sobre la relación de la película con el libro, Patricia dijo que en la pantalla se encuentra la parte esencial cuando Virginia Casta ya está perdidamente enamorada de su amado Martín, mientras que en el libro “hay mucha más historia para contar (…)”.

“El rodaje de la película se hizo todo en Cali, porque Cali es divino”, comentó la actriz.

Además, dijo que la locación para la película se dio en esa ciudad debido a que “Claudio (director del filme) quería algo cálido y Bogotá es muy gris, el atardecer de Bogotá es amarillo picante, el de Cali es naranja (…).

“Yo llegué a Cali y sentí que no me había ido, me acuerdo de cada calle, de cada andén, todo el mundo bacanísimo (…)”, agregó la actriz.

Para la actriz gran parte de la historia de Virginia Casta está muy entrelazada y conectada con varios sucesos de su vida.

Entérese de más detalles de la vida de la actriz en el audio adjunto.