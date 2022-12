¡Wakanda Forever! Estas son las películas más recordadas de Chadwick Boseman

El mundo del cine amanece conmocionado debido a la muerte del actor Chadwick Boseman tras haber perdido la batalla contra un cáncer de colon, lucha en la que estuvo durante varios años.

Boseman fue protagonista de varias cintas. Una de las más recordadas es la película 'Get On Up', lanzada en 2014. En esta oportunidad, el actor dio vida al cantante de soul y funk James Brown.

El actor estadounidense entró a hacer parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2016, cuando se puso por primera vez el uniforme del rey T'Challa de Wakanda, conocido como 'Black Panther', en la película 'Captain America: Civil War'.

Esta cinta marcó su primera aparición como el máximo regente del ficticio país africano Wakanda. Boseman volvió a protagonizar este rol en 2018 en las películas 'Black Panther', y la tercera entrega de la saga de Avengers 'Infinity War'.

Una de las películas más taquilleras de la historia, Infinity War marcó la "muerte", del rey T'Challa a manos del villano Thanos y las piedras del infinito.

Sin embargo, su última aparición en la saga de Marvel fue en 2019 en la película Avengers Endgame. Esta cinta marcó el final de la fase 1 del MCU. Boseman revivió y su personaje regresó a combatir a Thanos junto a los demás vengadores.

La segunda entrega de la película 'Black Panther' estaba programada para salir a la luz en el año 2022. Todavía se espera las declaraciones de Marvel sobre que pasará con esta cinta.

