"Ya vendrás llorando": la emotiva carta de desamor de una niña de 7 años en San Valentín

Este martes, 14 de febrero, se celebró en muchos países el 'Día de San Valentín' en donde muchos aprovechan para compartir con parejas o amigos; sin embargo, quienes se encuentran "solos" suelen vivir episodios de desamor que hacen que esta fecha no sea tan especial, sino llena de problemas.

Una de las víctimas del desamor de San Valentín fue una pequeña de tan solo 7 años que, según su primo Manu, aprovechó para escribirle una carta al chico que le gusta en donde le expresa "su adiós" por no verla como ella quería que fuera.

"Hola, Miguel. Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores y he llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y yo no te haré caso. Una princesa no pierde la corona por un plebeyo. Pdsta: me perdiste", expresó la pequeña en su carta de desamor, que generó todo un debate en redes sociales.

A su vez, la pequeña Valeria, como se identifica en la carta, le manda una sugerencia a Miguel: "No se la enseñes a nadie o te enteras", aseveró.

La carta de la pequeña generó un revuelo en redes sociales, pues algunos consideran que una niña no debería "pensar en esas cosas" y debería fijares en otras cosas "más importantes"; mientras que, otros consideran que también tiene derecho a sentir algo por alguien y que "así se aprende en la vida".

El trino de su primo ya supera los 190.000 me gusta, además, cuenta con miles de interacciones que han viralizado la publicación de la pequeña enamorada.

"Yo a los 7 años ni siquiera sabía que existían las tildes"; "Es que esa niña tiene más inteligencia emocional que la mayoría de los tíos que conozco"; "Lo mas triste es que la mayoría de las chicas que escriben se identifican con esa actitud"; "Me encanta la amenaza entre paréntesis del final", son algunos de los comentarios en la publicación viral.

