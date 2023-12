Yailin revela detalles de su relación con Tekashi 6ix9ine: “Me amenaza con subir videos íntimos”

La polémica continúa en las redes sociales después de que se viralizó un video de Yailin la más viral siendo detenida por la Policía. En esta grabación, la exnovia de Anuel AA revela detalles sorprendentes sobre su relación con Tekashi 6ix9ine, acusándolo de amenazarla con la publicación de videos íntimos.

La situación se hizo más pública cuando la Policía la detuvo, y durante la interacción con los agentes, Yailin dejó al descubierto los problemas en su relación con el famoso rapero. Este incidente se desencadenó después de que Tekashi 6ix9ine llamara a la Policía en Florida alegando una supuesta agresión física por parte de Yailin.

Yailin, cantante dominicana. Foto: captura pantalla video cuenta X @LeonardoJaquez.

Antes de su detención, varios videos de Yailin se volvieron virales, mostrándola con un cuchillo en mano y discutiendo con Tekashi 6ix9ine. La ex de Anuel terminó tras las rejas, pero la revelación más impactante surgió con la difusión del video de la "bodycam" del policía.

En este video, Yailin dice que su teléfono fue devuelto, pero con todo su contenido eliminado por Tekashi 6ix9ine. Además, afirmó tener evidencias de agresiones anteriores, pero actualmente no las posee. "Mi teléfono me lo devolvió, pero me borró todo. Todas mis cosas que yo tenía de él, me las borró. No las tengo yo. Ya las tiene mi amiga", declara en el video.

Yo lo grabo y los borro porque si no él se mete en mi celular y me los borra. También me amenaza con subir videos íntimos míos

Yailin la más viral aseguró que Tekashi 6ix9ine no buscaba más que dejarla en la calle sin dinero, pertenencias y sin pasaporte. Además, dice que, durante la intervención policial, él la llamó y le pidió que se fuera, exigiendo su pasaporte y pertenencias, mientras insinuaba no tener nada más que la ropa que llevaba puesta.

Según el oficial de policía involucrado, Tekashi69 llamó a las autoridades, pero se negó a presentar cargos contra Yailin. Aunque el rapero no quería que ella fuera arrestada, la ley en Florida en casos de violencia doméstica obliga a la detención. La ex Anuel deberá comparecer en una corte el 16 de enero para esclarecer su situación legal.

