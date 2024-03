Yan, del Desafío The Box, quedó “irreconocible” tras someterse a una cirugía estética

ElDesafío The Box de Caracol Televisión ha dejado una marca imborrable en el corazón de los colombianos, catapultando a sus finalistas, entre ellos Yan, a la cima de la popularidad en las redes sociales. Sin embargo, el deportista sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente su decisión de someterse a una cirugía estética facial.

Yan utilizó TikTok para compartir el momento previo y posterior a su cirugía de nariz. En un emotivo video, expresó: "Hoy quiero que me acompañen a cumplir un sueño más, quiero que me acompañen a mi cirugía de nariz". Este anuncio generó una mezcla de sorpresa y apoyo entre sus seguidores, quienes lo han acompañado desde su participación en el reality de Caracol Televisión.

El exintegrante del equipo Beta, que compitió en la final contra Sensei, mostró detalles del proceso quirúrgico. Tras la intervención, Yan compartió con sus seguidores su satisfacción, a pesar de estar ligeramente inflamado. "En pocos días les muestro el resultado", dijo.

Aunque la nariz de Yan aún está vendada, ha compartido varios videos en sus redes sociales que revelan un evidente cambio en su rostro. Los comentarios de sus seguidores, entre mensajes de apoyo y recomendaciones para una pronta recuperación, han inundado sus redes sociales.

Publicidad

"Estás inflamado, cuídate", "Ten reposo", "Se dañó el cuerpo", "Bendiciones y tu recuperación va hacer excelente, Dios te bendiga", "Y por qué no le mando a hacer la lipo a la mujer", "Yo viendo que tiene para hacerse una rinoplastia y no para comprar una pasta dental", "Es más vanidoso que la mujer. Ella tan linda, toda sencilla", "Lo feo es que operarse se convirtió en un sueño a cumplir. Cosas que pasan", "Ojalá que esa platica que se gasto en la cirugía más tarde no le vaya hacer falta", son algunos de las reacciones que se leen en el video.