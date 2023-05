Yeison Jiménez cuenta cómo se enteró que le hicieron brujería: “Cuídese, lo quieren matar”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más reconocidos en la industria musical colombiana de la música popular y es un referente en la nueva ola de este género. Sus éxitos y su perseverancia lo han hecho merecedor del reconocimiento que ahora goza en el medio artístico, pero, así como es aplaudido por muchos, también tiene sus detractores y, según él, muchos envidiosos lo siguen.

Precisamente, el cantante salió a contar un hecho escalofriante que lo dejó muy preocupado, pues señaló que es víctima de un trabajo de brujería y que, al parecer, su vida corre peligro. Según detalló el artista en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé Todo”, una mujer le habría hecho una fuerte advertencia en pleno concierto.

“Yo me le acerco y una señora muy bien vestida me dice: cuídese mucho, cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal. Yo estaba cantando y sentí un corrientazo por todo mi cuerpo. Le dije: ¿que qué? Me dice: cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar”, contó el artista.

De inmediato, sus seguidores le recomendaron personas a las que podía contactar para que le ayudaran, otras le dijeron que orara mucho y le pidiera a Dios por su vida y para que mejorara su vida espiritual.

“Dios lo cubra con su sangre preciosa y lo blinde contra toda clase de maldad hay mucha gente mala pero tenga mucha fe en Dios orar mucho para que aleje la maldad... Dios lo guarde chinito 🤗🤗🤗”, “la maldad si existe y la brujería ni se diga, solo que debemos confiar y pedirle solamente a Dios solo a él”, “Que miedo la envidia es el peor virus de la humanidad” y “La gente es muy envidiosa, Jeisson es un hombre muy talentoso y lo que es lo hecho a punta de mucho esfuerzo!!! Dios lo bendiga y lo proteja de todo mal y peligro”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la entrevista publicada por el programa.

El intérprete de ‘Guaro’ señaló, que hasta el momento, no ha tomado ninguna medida para su protección, eso sí les contó a sus seguidores que seguirá con sus proyectos sin tomar ningún receso.

