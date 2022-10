“Yo escribía mucho drama porque mi vida era así”: Ilona

A los 17 años, Magda Liliana Castillo comenzó a recorrer el camino de la música cantando en los buses en Bogotá. Ahí, Ilona, porque se cambió el nombre, inició en este mundo artístico por suerte, o por el destino o por valiente.

“Yo era cantora sin saber, solo me gustaba. Me dieron la habilidad, entonces en la escuela me pedía todo lo que tuviera que ver con artístico. Siempre soñé con ser cantante, me gustaba mucho ver El show de las estrellas”, recordó en entrevista con Mesa BLU.

Creció en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá. Desde niña le llamó la atención los escenarios, las lentejuelas y luces. Esta hija de un lustrabotas y una ama de casa no perdía momento para escuchar a Rocío Dúrcal porque soñaba con también recibir esos aplausos.

“A veces el medio donde uno se cría marca ciertos estigmas. Se pregunta de qué barrio es, cuál es el apellido. Hay un tema con lo que es uno y yo descubrí que uno es lo que finalmente se le dé la gana ser. Crecí en una zona periférica, pero yo quería otras cosas”, dijo.

Curiosa siempre por aprender, aunque no tuviera los recursos a la mano para educarse. Sin embargo, se las ingeniaba para lograrlo. Inquieta y hasta insoportable, contó en medio de risas.

“A los 7 años conocí a mi mamá porque fui criada por mi papá y fue uno de los momentos más felices de mi vida. Me fui a vivir con ella y él se fue para Boyacá. Ellos se separaron y de alguna manera se repartieron las hijas”, señaló.

Entonces dejó el colegio y se fue a vender galletas y artesanías con su mamá a la calle. A rebuscársela. Y en esos días se encontró con un guitarrista que la invitó a cantar en los buses.

“Me escuchó cantar, me invitó y, aunque me dio culillo, acepté. No sabía que la gente se subía a los buses a cantar. Descubrí que me iba mejor abriendo la boca y cantar. Ahí encontré mi camino realmente. Yo escribía mucho drama porque mi vida era así”, manifestó.

En 1998 nació Laura Valentina, su hija, quien murió a los tres años. La pequeña se fue, pero se quedó en el corazón para enseñarle a ser valiente y construir una mejor persona.

A finales de ese año, esta bogotana tuvo contacto con disqueras y empezó a grabar. Entonces su camino se iluminó y volvió a renacer para siempre.

“Más allá de todo el dolor que tenía, siempre he amado a la vida dura o bonita. Empecé a componer canciones más esperanzadoras que me ayudaban a sanar. Y armé una banda con la que hicimos una banda”, puntualizó Ilona, y a partir de ahí no ha parado de cantar.