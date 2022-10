Yo no soy militante ni aliado de las Farc, soy alguien que busca la paz: Cepeda

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, habló en Mesa BLU acerca de las denuncias que le hacen desde el lado del uribismo sobre sus presuntos vínculos con las Farc y las gestiones que ha hecho con el grupo guerrillero para buscar avances en el proceso de paz.

“Yo no soy ni militante ni aliado de la guerrilla. Soy una persona que busca la paz. Yo he tenido gestiones que se han hecho por la paz, no voy a hacer público de qué naturaleza son, no porque tenga repercusión judicial sino porque es para compartirlo públicamente”, dijo el senador.

Manifestó que nunca ha adelantado ninguna gestión con las Farc “sin el conocimiento y el acuerdo del Gobierno. Las acciones que he adelantado por la paz del país se han hecho con pleno conocimiento y aprobación de quienes son los responsables de dar ese tipo de autorizaciones”.

Sin embargo, dijo que prefería no hacer comentarios sobre el tema de la guerrilla ya que “no son asuntos públicos. Todo lo que haya que hacer por la paz, yo estoy disponible a hacerlo porque creo que es lo más importante para el país”, aseguró Cepeda.

El senador afirmó que siempre ha tenido una actitud crítica hacia las Farc pero “defiendo su existencia porque hay una situación de carácter objetivo con sustrato económico y social que ha hecho que la guerra se convierta en lo que es en Colombia”

“La solución de este conflicto debe ser una solución política y he trabajado muchos años buscando esa solución”, agregó.

El senador habló sobre la situación de Piedad Córdoba y dijo que “ha habido una gran injusticia con Piedad porque ha hecho un sacrificio enorme para que ocurran cosas como las liberaciones”.