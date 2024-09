Adiós a meter el celular en arroz si se moja, esto es lo que verdaderamente debe hacer

¿A quien no le ha pasado que su celular se le haya caído en el agua?, es algo que muchas personas han vivido, ese angustioso momento en que el dispositivo no suena bien por la acumulación de agua dentro del teléfono, lo que conlleva a que se realicen prácticas que no muy convencionales como por ejemplo:



Las arenas para gatos: esta arena tiene algo conocido como gel de sílice la captura el agua presente en el dispositivo y se debe dejar durante 24 horas.

esta arena tiene algo conocido como gel de sílice la captura el agua presente en el dispositivo y se debe dejar durante 24 horas. El método del arroz: poner el celular en arroz este conocido truco casero consiste en introducir el teléfono dentro de este cereal. En un recipiente seco, puede ser de vidrio o de plástico, mete el celular rodeado de arroz crudo. Ciérrelo y ponerlo en un lugar seco, incluso uno donde le dé un poco de sol.

Si bien estos métodos pueden tener alguna veracidad, carecen de análisis y estudios científicos, ya que estos son solo "Remedios caseros".

¿Qué debe hacer verdaderamente?

Se debe secar toda la parte exterior del celular con una toalla o un paño limpio, después, luego sacar la tarjeta SIM y el soporte. Si de ser posible retire la carcasa trasera y la batería para secarlas y apagar el celular.

Celular Foto: Pexels

¿Qué nunca se debe hacer?

No utilizar un secador de pelo ni aire comprimido para su teléfono, mucho menos colocarlo en un congelador; aunque esto evita que el dispositivo sufra un cortocircuito, el problema se verá reflejado cuando intente descongelarlo, tampoco colocarlo en una secadora o encima de un radiador.

Lo recomendado es solamente en caso de emergencia (Llamada) de resto lo aconsejable es apagarlo y tampoco se recomienda cargar el teléfono.

Es importante recordar que se debe tener calma en esta situación, ya que al actuar de manera desesperada puede inducir en una mala práctica y hasta se puede dañar irreparable a nuestro dispositivo móvil.