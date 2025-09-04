Publicidad

Advertencia sobre el día que inteligencia artificial supere a la humana: “Más rápido de lo esperado”

Según un experto, la inteligencia artificial podría ser la fuerza destructiva más poderosa para la civilización humana y nuestros sistemas económicos.

Inteligencia artificial vs. ser humano_Grok.jpg
Inteligencia artificial vs. ser humano
Foto: Grok, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:20 a. m.

La inteligencia artificial (IA) pronto superará a la inteligencia humana, creando una situación en la que por primera vez en la historia la humanidad se enfrentará a una inteligencia alternativa capaz de competir con el hombre, declaró este jueves el experto en tecnofinanzas y nuevas tecnologías australiano Brett King.

Según el autor del podcast Breaking Banks, la IA podría ser la fuerza destructiva más poderosa para la civilización humana y nuestros sistemas económicos.

"La IA es un punto de inflexión radical y está transformando nuestra forma de vida", dijo a EFE el experto en los márgenes del foro financiero "Astana finance days" en Kazajistán.

Inteligencia artificial vs. ser humano_ImageFX.jpg
Inteligencia artificial vs. ser humano
Foto: ImageFX, referencia

King opina que otro factor que podría tener un impacto social equiparable al de la IA "es, quizás, el cambio climático".

"Sin embargo, la IA cambiará la sociedad de manera que ni siquiera podemos imaginar hoy, y lo está haciendo mucho más rápido de lo que esperábamos", insistió.

A la vez, no descartó la posibilidad de que el manejo de la IA permita convertirla en una herramienta a disposición del hombre y no un desafío para la humanidad.

Publicidad

"Dado el papel que desempeñará la inteligencia artificial y el desafío que plantea el cambio climático, nosotros (la humanidad) debemos desarrollar un cierto mecanismo que nos permita gestionar el mundo mediante el consenso", que permitirá evitar grandes conflictos y unirá a los países, resumió.

