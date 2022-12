A Rappi le llegó el momento de ser responsable con su crecimiento: Mauricio Toro

Mauricio Toro, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, aseguró en entrevista con BLU Radio que a la normatividad colombiana le urge una tercera modalidad de contratación dirigida a empleados de plataformas digitales, con el fin de que no se permita la precarización laboral de los trabajadores y a la vez evitar que un fallo judicial termine enterrando a importantes emprendimientos.



El tema de la informalidad al interior de las plataformas digitales ha estado en boga en los últimos días…



M.T.: Ese tema está generando mucha polarización. Hay una realidad: estas empresas llegaron para quedarse. Los unicornios, estas empresas tecnológicas de servicios están para generar empleo y oportunidades, pero ojo que esto no se puede hacer a costa de la precarización del empleo de los colaboradores que los han hecho ricos.



*¿Cuál podría ser la solución frente a esta discusión?



M.T.: Aquí estamos queriendo trabajar por una tercera vía, o por una nueva modalidad en el código laboral, que permita proteger a los asociados ya esos colaboradores de las plataformas, pero también a las plataformas, cubrirlas de un mal fallo de un juez.



¿Cuál es el riesgo en este momento?



M.T.: En Colombia solo hay dos tipos de contratos un contrato por prestación de servicios a un contrato laboral. Estos señores que hacen parte de esas plataformas como Rappitenderos, o cualquiera que sea el nombre que se le pone a ese asociado, pues no cumple los requisitos de ninguna de las dos, pero si se unen y demandan colectivamente, un juez no puede inventarse jurisprudencia y va a tener que fallar de una de las dos y los va a obligar a vincularlos laboralmente. Los quiebra, o sea, sería el fin de las plataformas tecnológicas.



¿Hay formas de evitar esa, digamos, ‘apocalipsis’ de los unicornios digitales?



M.T.: Desde el Congreso de la República estamos trabajando para poder crear una tercera opción que sean empleados de plataformas digitales, donde las plataformas les garanticen a esos muchachos un mínimo de seguridad social.



¿Y cuál es ese mínimo?



Primero, tienen que garantizar por lo menos una póliza de riesgo. Un muchacho de esos en su moto, en su bicicleta, se accidenta y no hay quien lo cubra. Hoy les estamos diciendo a las plataformas: llegó la hora de que ustedes les cubran por lo menos una póliza de accidentes; segundo, un seguro de inactividad porque si un muchacho de estos se cae en la bicicleta y se incapacita ocho días, ¿quién va a llevar comida a ese hogar si ese era el que hacía la tarea? Esto es un seguro que por el accidente les cubra hasta ocho días de accidente y de incapacidad, para que puedan seguir generando ingresos para sus familias. Tercero, un seguro de vida, pues si pasa algo esas familias quedan aseguradas. El cuarto punto, muy importante, es que las empresas cuando los vinculen les exijan que paguen su seguridad social y pensiones. Si nosotros no acabamos con la informalidad, este país no va a salir de la pobreza.



¿Esas exigencias no pondrían en riesgo el esquema de negocio de estos emprendimientos?



M.T.: A estas empresas esos mínimos no les cuestan nada, les cuestan muy poco, pero si pueden trabajar por la formalización.



¿Qué se ha hecho desde el Congreso para lograr esos mínimos?



M.T.: Nos hemos venido acercando. Ya hay unos que lo están haciendo. Vea el ejemplo de Mensajeros Urbanos, de Domicilios.com, ellos ya están teniendo políticas de responsabilidad social con sus empleados y les están ayudando a aportar al sistema de seguridad. Ellos ya están avanzando. Rappi no entiendo por qué no está queriendo, o sea, yo creo que a Rappi le llegó el momento de dar el paso y decir: ‘hoy tengo que ser responsable con mi crecimiento porque he crecido gracias a esos asociados. Si no es por esos asociados no serían el unicornio hoy, además de los clientes, claramente. Entonces, yo les hago la pregunta, si Merqueo y Mercadoni, Mensajeros Urbanos y Domicilios.com, ya lo están haciendo y son más pequeños, ¿por qué Rappi no lo puede hacer?



¿Que se debería hacer entonces?



M.T.: Mi invitación es a que Rappi se siente a dialogar con el Gobierno y con el Congreso para crear una vía que los proteja, que los ayude a crecer, pero a costa también del enriquecimiento de los socios que hacen parte de esa plataforma.