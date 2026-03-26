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Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / El secreto de Instagram que pocos usan: así funcionan las carpetas para guardar y organizar fotos

El secreto de Instagram que pocos usan: así funcionan las carpetas para guardar y organizar fotos

Pocos usuarios saben que Instagram tiene una herramienta pensada para organizar las fotos y publicaciones, pero sigue siendo subutilizada, así funciona.

Función carpetas para guardar y organizar fotos en Instagram.jpg
Función carpetas para guardar y organizar fotos en Instagram.
Foto: Unsplash, Freepik.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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