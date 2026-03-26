El secreto de Instagram que pocos usan: así funcionan las carpetas para guardar y organizar fotos

A muchos les ha pasado que encuentran una foto inspiradora, una receta que quieren intentar o una idea perfecta para un proyecto y la guardan “para después” por medio de una captura o la opción guardar de la aplicación. Días más tarde, cuando intentan buscarla, está perdida entre decenas, o cientos, de publicaciones guardadas sin orden.

El celular se convierte en un archivo caótico donde lo útil termina sepultado por la acumulación. En medio de ese desorden digital, pocos usuarios saben que Instagram tiene una herramienta pensada justamente para evitar ese problema. No es nueva, pero sigue siendo subutilizada, las carpetas o colecciones dentro de la función “Guardados”.

Función carpetas para guardar y organizar fotos en Instagram

La opción de “Guardados” permite crear carpetas temáticas, también llamadas colecciones, donde los usuarios pueden clasificar publicaciones según sus intereses. En lugar de tener todo en una sola lista, es posible dividir el contenido en categorías como viajes, trabajo, moda, recetas o inspiración.

Estas carpetas tienen una ventaja clave, pues son completamente privadas. Solo el usuario puede verlas, lo que las convierte en un espacio personal para organizar ideas, referencias visuales o contenido útil sin preocuparse por la exposición pública.



Además, cada colección muestra una portada automática con la última publicación guardada, lo que facilita identificar rápidamente su contenido.



Cómo crear carpetas y guardar contenido paso a paso

El proceso es sencillo y se puede hacer en pocos segundos. Según el centro de ayuda oficial de Meta Platforms (Instagram Help Center) este es el paso a paso:

1. Guardar una publicación



Al ver una foto o video, se debe presionar el ícono de marcador (banderita) en la esquina inferior derecha.

2. Crear una nueva colección



Mantener presionado el ícono de guardar.

Seleccionar “Guardar en colección”.

Tocar el botón “+” para crear una nueva carpeta.

Asignar un nombre y confirmarlo.

3. Guardar en una carpeta existente



Mantener presionado el ícono de guardar.

Elegir una de las colecciones ya creadas.

La publicación se almacenará automáticamente allí.

Cómo ver y administrar las colecciones

Para acceder a las carpetas guardadas se debe:



Ingresar al perfil.

Tocar el menú (tres líneas o puntos en la parte superior).

Seleccionar la opción “Guardados”.

Dentro de esta sección se encontrarán todas las colecciones organizadas por nombre. Desde allí se puede:



Revisar el contenido de cada carpeta.

Eliminar publicaciones específicas.

Borrar colecciones completas si ya no las necesita.

Aunque muchos la ignoran, esta función es especialmente útil para creadores de contenido, periodistas, diseñadores o cualquier persona que trabaje con referencias visuales. Permite construir bancos de ideas organizados y de fácil acceso. Para sacarle el máximo provecho, se recomienda:

