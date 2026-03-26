El secreto de Instagram que pocos usan: así funcionan las carpetas para guardar y organizar fotos

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A muchos les ha pasado que encuentran una foto inspiradora, una receta que quieren intentar o una idea perfecta para un proyecto y la guardan “para después” por medio de una captura o la opción guardar de la aplicación. Días más tarde, cuando intentan buscarla, está perdida entre decenas, o cientos, de publicaciones guardadas sin orden.
El celular se convierte en un archivo caótico donde lo útil termina sepultado por la acumulación. En medio de ese desorden digital, pocos usuarios saben que Instagram tiene una herramienta pensada justamente para evitar ese problema. No es nueva, pero sigue siendo subutilizada, las carpetas o colecciones dentro de la función “Guardados”.
La opción de “Guardados” permite crear carpetas temáticas, también llamadas colecciones, donde los usuarios pueden clasificar publicaciones según sus intereses. En lugar de tener todo en una sola lista, es posible dividir el contenido en categorías como viajes, trabajo, moda, recetas o inspiración.
Estas carpetas tienen una ventaja clave, pues son completamente privadas. Solo el usuario puede verlas, lo que las convierte en un espacio personal para organizar ideas, referencias visuales o contenido útil sin preocuparse por la exposición pública.
Además, cada colección muestra una portada automática con la última publicación guardada, lo que facilita identificar rápidamente su contenido.
El proceso es sencillo y se puede hacer en pocos segundos. Según el centro de ayuda oficial de Meta Platforms (Instagram Help Center) este es el paso a paso:
1. Guardar una publicación
2. Crear una nueva colección
3. Guardar en una carpeta existente
Para acceder a las carpetas guardadas se debe:
Dentro de esta sección se encontrarán todas las colecciones organizadas por nombre. Desde allí se puede:
Aunque muchos la ignoran, esta función es especialmente útil para creadores de contenido, periodistas, diseñadores o cualquier persona que trabaje con referencias visuales. Permite construir bancos de ideas organizados y de fácil acceso. Para sacarle el máximo provecho, se recomienda: