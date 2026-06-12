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Facebook se cayó este viernes: usuarios reportan fallas para ingresar y hacer publicaciones

La plataforma de Meta presentó inconvenientes en varias de sus funciones durante la mañana. Usuarios también reportaron problemas en Messenger y en la visualización de publicaciones.

Mujer preocupada con fondo de Facebook
Reportan caída mundial de la red social.
Foto: AFP y Magnific
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Miles de usuarios en diferentes partes del mundo reportaron durante la mañana de este viernes 12 de junio fallas en el funcionamiento de Facebook, una de las redes sociales más utilizadas a nivel global.

Los inconvenientes también se extendieron a Messenger, el servicio de mensajería vinculado a la plataforma de Meta.

Desde las primeras horas del día comenzaron a multiplicarse las quejas de personas que intentaban ingresar a sus cuentas sin éxito. En varios casos, la red social mostró mensajes de error al momento de iniciar sesión, mientras que otros usuarios señalaron que podían acceder parcialmente al servicio, aunque con limitaciones en funciones esenciales.

Entre los problemas más frecuentes reportados se encuentran dificultades para visualizar publicaciones, demoras en la carga de contenido y fallas en la actualización del feed en tiempo real. Algunos usuarios indicaron que ciertas secciones de la plataforma permanecían completamente en blanco, mientras que otros experimentaron largos tiempos de espera para navegar entre perfiles, grupos o páginas.

La interrupción rápidamente generó preocupación entre quienes inicialmente pensaron que se trataba de una falla en su conexión a internet o en sus dispositivos.

Noticia en desarrollo...

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