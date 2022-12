Las cinco apps que le ayudarán a cumplir sus metas ‘sí o sí’

BetterMe es una aplicación que ayudará a no posponer su alarma con la excusa de “cinco minutos más” y de esta manera levantarse temprano. De no levantarse temprano, BatterMe tomará represalias publicando malos comentarios en sus redes.



La aplicación Carrot le ayudará a cumplir sus objetivos recordándoselo frecuentemente. Sin embargo, si usted no cumple estas metas planteadas, la aplicación se molestará o por el contrario se alegrará al alcanzar una de ellas.



Sí usted es una persona que desea ejercitar sus habilidades cognitivas, la aplicación Lumosity es la indicada. Esta app le pedirá realizar actividades para la memoria, la flexibilidad, la atención, la velocidad y la resolución problemas tres veces a la semana. El inconveniente se presenta en el momento en que usted deje de hacer estos ejercicios, allí la aplicación se lo recordará por correo electrónico y además compartirá sus resultados con otras personas.



Por otro lado, si tiene como objetivo bajar de peso pero no posee mucho tiempo, la herramienta tecnológica Seven es perfecta para usted. Esta le dará una rutina de siete ejercicios que en pocos minutos lo harán sudar en gran medida.



Por último, la app GoalGetter le permite ingresar varios objetivos a su sistema, cada vez que usted entre a la aplicación, por medio de una gráfica le mostrará que tanto ha avanzado en el cumplimiento de sus metas.