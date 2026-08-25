Apple confirma sus nuevos computadores de mesa: llegan los chips m5 y m6 con Inteligencia Artificial

Apple está renovando prácticamente todos sus productos, pues está a unos cuantos días de anunciar la serie iPhone 18. Además, en este año anunció las MacBook Neo y, aunque parecía que había olvidado sus computadores de escritorio, la marca de la “manzanita” está cerca de anunciar sus nuevos Mac mini y Mac Studio.

De acuerdo con lo revelado por marcas especializadas, estos nuevos computadores llegarían con procesadores renovados, presentando los chips M6, M5 Max y M5 Ultra. La compañía pone ahora el foco en el rendimiento y, especialmente, en la posibilidad de ejecutar herramientas de inteligencia artificial desde el dispositivo.

¿Qué novedades tienen los nuevos Mac mini y Mac Studio?

El nuevo Mac mini podrá configurarse con los chips M6 y M5 Pro, mientras que el Mac Studio ahora incorporará los M5 Max y M5 Ultra, pero esa no es la única novedad, pues la marca estadounidense renovó aspectos relacionados con conectividad, memoria y almacenamiento.



Entre las principales características anunciadas están:



El M6 estrena una arquitectura de 2 nanómetros.

El Mac mini con M6 incorpora CPU y GPU de 12 núcleos.

El M5 Pro permite configuraciones de hasta 64 GB de memoria unificada.

El M5 Ultra puede llegar a 80 núcleos de GPU.

El Mac Studio con M5 Ultra puede configurarse con hasta 512 GB de memoria unificada.

En materia de precios, el Mac mini con M6 parte de 899 dólares, mientras que el Mac Studio comienza en 2.499 dólares. Los nuevos computadores estarán disponibles en tiendas físicas de Estados Unidos desde el 22 de septiembre, aunque todavía se desconoce la fecha en la que llegarán al resto de tiendas a nivel mundial.

Mac Studio de Apple Apple Global

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¿Cómo funcionará la IA en los nuevos Mac?

Uno de los principales cambios se encuentra en el procesamiento local de modelos de inteligencia artificial. Apple señala que estos nuevos chips permitirán ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño directamente en sus computadores.

Esto puede ser relevante para profesionales que trabajen con información sensible o que incluso necesiten reducir la dependencia de servidores externos. En lugar de enviar determinados procesos a la nube, los equipos podrán ejecutarlos utilizando su propia capacidad de procesamiento.

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Un ejemplo de ello es el M6, que cuenta con un motor neuronal dual de 16 núcleos y, de acuerdo con la marca, puede ofrecer hasta cuatro veces más rendimiento en tareas de inteligencia artificial que la generación anterior que contaba con M4.

El M5 Ultra lleva la capacidad incluso a un nivel superior, con configuraciones desde los 512 GB de memoria unificada. Apple plantea así el Mac Studio como una herramienta para tareas profesionales relacionadas con edición de video, efectos visuales, investigación científica, desarrollo de software y modelos de IA.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos Mac de Apple?

Los nuevos Mac mini y Mac Studio se pueden reservar ya y llegarán a las tiendas físicas en Estados Unidos el 22 de septiembre. La versión del Mac Studio con 512 GB de memoria unificada estará disponible a finales de octubre.

Los equipos también estarán preparados para macOS 27 Golden Gate, actualización que integrará funciones de Apple Intelligence y nuevas capacidades relacionadas con Siri AI.