Esta es la última obra maestra de la ingeniería: ¿por qué batió un récord mundial?

China abrió este martes al tráfico en Jinan, provincia de Shandong, el túnel subacuático de mayor diámetro del mundo, una infraestructura construida bajo el río Amarillo que reduce de alrededor de 40 minutos a cinco el tiempo necesario para realizar el trayecto entre sectores de la ciudad. La apertura fue reportada por la agencia oficial Xinhua.

La estructura, conocida como túnel del río Amarillo de la carretera Huanggang, tiene una longitud aproximada de 5,75 kilómetros. De ese recorrido, cerca de 3,3 kilómetros corresponden al tramo construido mediante excavación con una máquina tuneladora de escudo. El proyecto utiliza un diseño de un solo tubo distribuido en dos niveles, con tres carriles por cada sentido, para un total de seis carriles.

El diámetro máximo de excavación alcanzó los 17,5 metros gracias a la tuneladora denominada Shanhe, una de las características que permitió desarrollar la estructura de gran tamaño bajo el cauce del río. El proyecto es reconocido como el túnel subacuático de mayor diámetro construido mediante este sistema.

La configuración de dos niveles dentro de un mismo túnel permite concentrar los dos sentidos de circulación en una sola estructura. De acuerdo con información del Gobierno de Jinan publicada durante la construcción, el proyecto fue concebido para mejorar la conexión entre la zona urbana principal de la ciudad y el área de crecimiento ubicada al norte del río Amarillo.



La infraestructura también incorpora sistemas tecnológicos destinados a las labores de supervisión y seguridad. Entre ellos se encuentra un robot de inspección que se desplaza sobre raíles a lo largo del túnel. El dispositivo integra un sistema panorámico de 360 grados, una cámara termográfica infrarroja y un radar láser para identificar obstáculos durante sus recorridos.

Otro de los componentes tecnológicos está relacionado con la detección de incendios. Los ingenieros incorporaron inteligencia artificial a un sistema basado en análisis de imágenes, con el objetivo de aumentar la sensibilidad y precisión en la identificación de posibles focos de fuego.

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El túnel forma parte de las obras de infraestructura desarrolladas para fortalecer la conectividad entre ambas márgenes del río Amarillo en Jinan. Su puesta en funcionamiento convierte la estructura en una nueva conexión vial subterránea y pone en servicio una obra cuya excavación principal fue completada previamente con la tuneladora Shanhe.

La apertura al tráfico de esta infraestructura marca la entrada en operación de un proyecto que combina una estructura de gran diámetro, circulación en dos niveles y sistemas automatizados de inspección y seguridad en uno de los principales cruces subterráneos de Jinan.