Apple le diría adiós a Siri: Gemini le dará nueva cara a los iPhone

Siri ha sido, por más de una década, el asistente que transformó la manera en que las personas interactúan con sus teléfonos. Sin embargo, tal como la conocemos, podría estar cerca de desaparecer. Apple estaría desarrollando una versión completamente renovada de su asistente virtual, mucho más inteligente y capaz de ejecutar tareas complejas gracias a la inteligencia artificial.

Aunque se esperaba que esta evolución llegara de la mano de ChatGPT, la compañía habría optado por una alianza inesperada: Google será quien le dé un nuevo corazón a Siri.



Siri y Gemini: la alianza entre Apple y Google que cambiará los iPhone

Según información revelada por Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en tecnología, Apple decidió integrar Gemini, el modelo de lenguaje desarrollado por Google, dentro de su sistema Apple Intelligence, que debutará en los próximos iPhone. Este cambio representa un giro radical en la estrategia histórica de Apple, reconocida por mantener un ecosistema cerrado y evitar depender de terceros.

De acuerdo con Gurman, esta colaboración permitirá que la futura Siri no solo interprete preguntas, sino que también realice búsquedas más precisas y naturales, similares a las que ya ofrece Gemini en los dispositivos Android. En otras palabras, el asistente sería capaz de mantener conversaciones más fluidas y ofrecer respuestas con mayor contexto y comprensión.

Gemini / Foto: suministrada por Google

Cómo funcionará la nueva Siri con inteligencia artificial

Apple ha dejado claro que la nueva versión de Siri no será un clon de Gemini. No generará imágenes, videos ni funcionará como el chatbot de Google. Su objetivo será aprovechar el poder del modelo de lenguaje para procesar información más compleja, ofrecer respuestas personalizadas y realizar búsquedas avanzadas sin salir del entorno de Apple.

La integración se hará a través de Private Cloud Compute, los servidores propios de Apple donde se alojará la tecnología de Gemini. Con esto, la compañía garantiza que los datos de los usuarios se mantendrán bajo sus estrictas políticas de privacidad, uno de los pilares más importantes de su marca.

Pese a ello, en Cupertino existe cierta preocupación sobre la reacción de los usuarios más fieles, quienes podrían ver con recelo la colaboración con su principal competidor.

Apple también evalúa permitir que otros modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT, puedan integrarse de forma opcional en sus dispositivos, dando a los usuarios la posibilidad de elegir el sistema con el que prefieren interactuar.

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, todo indica que la nueva Siri impulsada por Gemini se presentará en 2026. Con este movimiento, Apple busca recuperar terreno en la carrera global por la inteligencia artificial y reafirmar su liderazgo en innovación tecnológica, incluso si para lograrlo necesita al gigante de Mountain View.