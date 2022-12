Apps que le ayudarán a ser juicioso con su dieta

La primera aplicación es Weight What Matters que está hecha por expertos de la Asociación Médica Americana y es totalmente gratis.



“Esta aplicación ayuda a combatir la obesidad. Usted pone sus datos, cuánto mide y cuánto pesa y esta le dará la tabla que los médicos suelen utilizar, además, le plantea una serie de pasos para que tenga una vida más saludable”, dijo.



La segunda aplicación, Weight Watchers Mobile, es para controlar la dieta.



“Es una aplicación que permite controlar el régimen de dieta que dan los médicos. Ayuda a controlar la pérdida de peso y da trucos de comida saludable”, añadió Murcia.



Así mismo, recomendó Menuterraneus, una aplicación diseñada para bajar de peso y que fue hecha por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).



“Menuterraneus es una aplicación que ayuda a bajar de peso rápidamente y sobre todo, a tener buena salud con la dieta mediterránea. Además tiene un plus el cual es ofrecer un menú para los niños que están en el colegio”, afirmó.



De igual forma, How To Cook Vegetarian es una aplicación que ofrece miles de recetas de todo tipo.



“Esta aplicación ofrece más de 2000 recetas saludables para preparar muy fácil y muy divertido”, dijo.



