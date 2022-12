Así funcionan los prompter, el mágico e indispensable dispositivo para TV

libretos, será mejor que sepa que es un dispositivo tecnológico llamado Teleprompter o AutoCue.

Publicidad

En el caso de los presidentes o políticos, cuando usted los ve en televisión quizá identifica unos atriles con unas pantallas en forma de cuadro transparente, ahí en realidad lo que está pasando de forma invisible son las líneas que el personaje debe leer.

Ya en la televisión, le sorprenderá que los periodistas miren fijamente a la cámara y reciten por varios minutos las noticias sin dudar o equivocarse...

Publicidad

En ambos casos el principio es muy simple y tiene que ver con un efecto óptico y reflexión del vidrio:

Publicidad

Una pantalla de computador se ubica en el piso, en el vidrio del podio o a la altura de una cámara de televisión se ubicada un espejo a cierto ángulo a puntando hacia la persona que va a leer; el espejo es rodeado por una tela o franja oscura para no reflejar en el lente las letras que irá proyectando el monitor.

El monitor y las letras que van pasando en el prompter son controlados bien por un tercero que va midiendo la velocidad con la que lee el personaje o el personaje mismo con un control o pedal va dando la instrucción al computador que vaya pasando el avance.

Publicidad

Esta es una sencilla tecnología que desde siempre fue revolcuionaria y en su base no ha cambiado y no lo hará, quizá sí en que ya no se necesita un viejo CTR o monitor de tubos y ya se cuenta con monitores de LCD o plasma.