Balance en el MinTIC: metas de conectividad rezagadas y el debate por el decreto de espectro

A pocas semanas de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Carina Murcia, pasó por los micrófonos de Blu 4.0 en Blu Radio para entregar un balance de su gestión de nueve meses y trazar la hoja de ruta que heredará el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Durante la entrevista con Juan Manuel Ramírez, la funcionaria abordó los puntos más álgidos de la cartera, admitiendo que el Gobierno Nacional no alcanzará la ambiciosa meta inicial de conectividad fijada en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque el objetivo liderado en su momento por el exdirector del DNP, Jorge Iván González, apuntaba a un 85% o 90% de cobertura en el país, Murcia confirmó que la entrega actual se sitúa en el 73,9%. A pesar del rezago frente a la meta global, la ministra defendió la gestión argumentando que la conectividad rural avanzó significativamente, pasando del 32,2% al 56,9%, gracias a una inversión histórica de 2,5 billones de pesos.

Uno de los temas más controversiales de la jornada fue la existencia de un borrador de decreto sobre topes de espectro, compartición de infraestructura y remanentes. Ante los cuestionamientos de algunos congresistas que tildan la medida de "inconstitucional" por presuntamente otorgar facultades excepcionales al Ejecutivo o modificar las funciones presidenciales, Murcia desmitificó las acusaciones: "No se retira la función del presidente de la República; es un proyecto que se deriva de las acciones de la política pública de espectro", aclaró, explicando que busca ser una herramienta jurídica para dinamizar el mercado.

Finalmente, un aspecto clave del balance fue el reclamo de la ministra hacia el Congreso de la República por el hundimiento de reformas tecnológicas esenciales. Murcia lamentó la falta de voluntad legislativa para modernizar leyes ambiguas y regular la economía digital, mencionando específicamente el estancamiento en la regulación de las plataformas de movilidad (como Uber o Rappi) y el archivo de un proyecto de ley del MinTIC que buscaba eliminar el cobro estratificado del internet para convertirlo en un derecho universal para todos los colombianos.

