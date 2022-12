Bandai inaugurará la zona de entretenimiento de realidad virtual más grande de Japón

Bandai Namco Entertainment abrirá el centro de entretenimiento de realidad virtual más grande de Japón, el próximo 14 de julio en la ciudad de Tokio.

El lugar se llamará “VR Zone Shinjuku” y allí se ofrecerán diferentes tipos de actividades pertenecientes a reconocidas franquicias Dragon Ball VR “Master the Kamehameha”, Evangelion VR “The Throne of Souls”, Ghost in the Shell Arise: Stealth Hounds y Mario Kart arcade GP VR.

Quienes visiten el lugar también podrán disfrutar de una gran variedad de actividades que no son VR, como una experiencia en la que deben sobrevivir a la explosión de un globo gigante que se va expandiendo, mientras ellos se encuentran encerrados en una celda.

Adicionalmente, Bandai Namco creó una alianza con el popular grupo de arte digital llamado Naked para desarrollar instalaciones especiales que proyecten diferentes imágenes en la parte exterior de la zona de entretenimiento.