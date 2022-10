Bono, cantante de U2, revela por qué siempre usa gafas de sol

Si el cantante irlandés Bono, de la banda U2, no se quita para nada sus gafas de sol no es por un capricho sino porque sufre glaucoma, reveló a la BBC en un programa que se emitirá este viernes.

Publicidad

Esta enfermedad, que comprime las fibras del nervio óptico y de la retina y puede llevar a una pérdida de visión, hace además que los ojos sean más sensibles a la luz.

Por eso el cantante, que dijo que la sufre desde hace 20 años, no se quita nunca las gafas, ni siquiera en lugares interiores, explicó en el programa Graham Norton Show.

Publicidad

"Recibo buenos tratamientos y todo va bien", aseguró Bono, que acudió al programa a promocionar el nuevo disco de U2, "Songs of Innocence", publicado el 10 de octubre.

Publicidad

Bono comentó la polémica creada por la descarga automática del disco en las cuentas de todos los usuarios de iTunes, una operación publicitaria de Apple que no sentó bien a algunos abonados que no quieren ceder su espacio a música no deseada.

"Queríamos hacer algo novedoso pero parece que algunas personas ya no creen en Papá Noel", dijo, bromeando, el cantante. AFP