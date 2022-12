'Cano' ordenó no atentar contra Santos para avanzar en diálogos: 'Timochenko'

que el otrora jefe de la guerrilla alias 'Alfonso Cano' bajó la guardia en su seguridad para avanzar en los diálogos de paz con el Gobierno y que, además, para contribuir a ellos, ordenó el desmonte de un atentado ya planeado en contra del presidente Juan Manuel Santos.

Respecto a los plazos dados por Santos para la firma de la paz, 'Timochenko' aseguró que aunque "antes de marzo somos capaces de firmar el acuerdo", reitera que solo será posible "si hay voluntad política", pero que en cualquier caso "los plazos son riesgosos".

'Timochenko' recordó que el presidente Hugo Chávez fue clave para que el proceso de paz esté en el lugar donde se encuentra, ya que "solucionó varios momentos críticos a petición de Santos".

Apoyo al proceso

'Timochenko' dijo que frente a lo acordado en La Habana lo llena de optimismo la esperanza que se ha sembrado en la sociedad luego de este acuerdo alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos.





“Yo estoy muy satisfecho por lo que sucedió, satisfecho en el sentido del esfuerzo que venimos haciendo nosotros y todos los países que nos han venido acompañando y todos los sectores que se la están jugando y están entendiendo mejor lo que está pasando”, dijo.





Timoleón Jiménez aseguró que luego del paso dado en La Habana, “la esperenza está llegando a la gente. Si seguimos con la voluntad de ambas partes, seguramente vamos a firmar la paz”.





Proponer fechas

‘Timochenko’ se mostró reacio a ponerle una fecha límite a la firma de la paz. Sin embargo, aceptó que en un encuentro con el presidente Santos fue él el encargado de convencerlo para dar un día espécifico donde pudiera llegar la firma definitiva.





El jefe guerrillero agregó que este tiempo de seis meses solo será benéfico para el proceso si se conserva la voluntad de seguir trabajando de manera conjunta en los puntos de la agenda y aclaró que, así como pueden ser menos meses si el compromiso no existe, también pueden ser más.





“Los seis meses pueden ser cortos, podemos hacerlo antes si hay voluntad, pero también se pueden quedar cortos. Son temas, que si hay decisión política, pueden salir adelante”, sentenció.





Compromiso de sus hombres

La unidad de todos los miembros de la guerrilla frente a los acuerdos es uno de los puntos que tal vez más preocupa a la sociedad.





Al respecto, ‘Timochenko’ reiteró que sus hombres comparten y aplauden lo que se ha venido dando en La Habana, y reconoció que es obvio que dentro de sus tropas existan dudas, más cuando se han comprometido con un desescalamiento del conflicto y un cese unilateral al fuego, en medio de las operaciones del Estado.





Pedir perdón a las víctimas

‘Timochenko’ dijo que la palabra perdón no le gusta mucho y a ella se refirió como una ‘confesión cristiana’, a la que calificó de doble moral: “yo no me arrepiento de lo que he hecho como guerrillero, si me arrepiento sería inconsecuente con mis acciones”.

Sobre lo que la gente llama "crueles tomas guerrilleras y el secuestro de soldados", el máximo cabecilla de las Farc dijo que hay que analizarlo en el contexto de la guerra y la dinámica que implica un conflicto como el que vive Colombia.

Señaló además que el Gobierno siempre tuvo en sus manos la posibilidad de un intercambio humanitario, pero siempre se negó. Culpó al Estado de la responsabilidad por el secuestro de quienes llamó prisioneros de guerra.

‘Timochenko’ dijo que siente respeto y consideración por las madres de los guerrilleros y soldados muertos y que el dolor que el conflicto ha causado logra conmoverlo.

Convocatoria al Centro Democrático

En la entrevista con la exsenadora Piedad Córdoba, 'Timochenko' aseguró que lo que se está haciendo en La Habana va encaminado a lograr una Colombia donde los problemas no se soluciones con las armas y manifestó el compromiso que tienen si se firma un acuerdo de vincular a todos los sectores para construir un país donde se pueda debatir sin temor a la muerte.

“Si comienzo a desestimar no estaría siendo consecuente con lo que pretendemos aquí en La Habana”, dijo el guerrillero, refiriéndose a la posibilidad de participar en debates con quienes mayor oposición están haciendo a este proceso.

'Reparamilitarismo'

'Timochenkó' confesó que el reparamilitarismo es uno de los temas que más los preocupa, pero aclaró que alias ‘Pablo Catatumbo’ y el general Óscar Naranjo vienen adelantado una subcomisión donde ha sido el tema principal.

Agregó que el temor ante esto es ámplio y que está fundado en “la concepción que hay en el manejo del poder a través de las armas”.

Dijo, además, que “por muy difíciles que sean los problemas, si la gran mayoría de la sociedad trabaja por eso, logramos un cambio significativo”.

Santos y Chávez

Sobre el exmandatario venezolano, 'Timochenko' dijo que era un gran hombre, que respiraba amor a toda hora; sobre Maduro, señaló que es el encargado de continuar el legado de Hugo Chávez.

Al referirse al presidente Santos, lo calificó como el aliado que necesita para alcanzar la paz.

Justicia, punto por donde podría romperse el acuerdo

Para 'Timochenko', la justicia era el punto que, sin duda, más tensionó el proceso entre las Farc y el Gobierno, y pensó que por ahí la agenda de diálogo se podían romper.

Confesó que fue algo sobre lo que se dio muchas vueltas sin lograr un acuerdo en común, pero resaltó la disposición de las partes para lograr sacarlo adelante.

Manifestó que el presidente Santos le solicitó que recibiera a su hermano Enrique, con quien logró vislumbrar una salida a este punto de la agenda, creando una comisión de juristas que los asesorara para el cumplimiento de los estándares internacionales. Su única condición: que no se vetaran nombres.

Otras opiniones

‘Timochenko’ le dijo a Piedad Córdoba que con la firma del acuerdo de paz no se acabaría la pobreza ni la injusticia social, pero sí es un punto de partida importante para lograr que la salud y la educación estén garantizados para todos los colombianos.

En temas más personales, el jefe de la guerrilla contó cómo fue su niñez, cómo forjó desde su casa el espíritu revolucionario que lo llevó a las Farc y que nunca se imaginó ser su comandante.

También aseguró que su sueño es conocer la tumba de sus padres y la de su hermano, que murió asesinado por sicarios.

Sueña con un país donde se pueda montar en bicicleta, salir a pescar sin miedo y cree que Colombia en paz será como un carnaval.

