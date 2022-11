Catalina Manrique, una colombiana que deja huella en el mundo de la tecnología

“Quiero vivir y morir en el mundo de la tecnología”, dice Catalina Manrique, una mujer con uno de los cargos ejecutivos más importantes en términos de tecnología en el mundo, pues es gerente general de SAP Ariba Latinoamérica.

Manrique es psicóloga de profesión, sin embargo, por cosas del destino, se topó con SAP desde el año 1999 y se enamoró del mundo de la tecnología.

“En algunas de las prácticas organizacionales que hice en la universidad conocí el mundo de SAP, me pareció supremamente interesante el mundo de la tecnología. Me enamoré del tema de la transformación de las empresas a través de la tecnología y me fui vinculando poco a poco con la compañía”, relató.

La bogotana, egresada de la Universidad de Los Andes, explicó cuál es la clave, según ella, para que las mujeres se sigan abriendo espacio en este campo, dominado por hombres principalmente.

“Lo que me ha servido para crecer en este mundo es seguir siendo mujer, en un mundo tan penetrado de hombres, todas en algún momento cometemos el error de tratar de actuar, o de pensar, o de dirigir equipos como lo hacen los hombres, pero nosotras tenemos algunas particularidades que son importantes y que equilibran el mundo liderado por el género masculino”, afirmó.

Latinoamérica tiene una presencia muy fuerte en SAP con casi 3500 empleados, lo que representa entre el 10 y 15 por ciento de la compañía a nivel mundial.