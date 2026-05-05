Artemis 3: la ingeniera colombiana que asegura el retorno de los astronautas a la Tierra

El éxito de la misión Artemis 2 no solo ha marcado un hito en la exploración espacial contemporánea, sino que ha puesto en el primer plano internacional el talento colombiano. Liliana Villarreal, una ingeniera aeroespacial nacida en Cartagena y radicada en Florida, ha sido pieza fundamental en los procesos de aterrizaje y recuperación de la cápsula Orión, asegurando que los astronautas regresen a salvo tras su travesía lunar.



El rol de Villarreal

En diálogo con Mañanas Blu, Villarreal, quien actualmente trabaja desde el Kennedy Space Center, describe su labor durante el amerizaje de la cápsula con una metáfora musical. “Es como una orquesta. En una orquesta hay un conductor que hace todo para ver que la música suene bien. Es casi igualito lo que yo estoy haciendo. Yo estoy en un control room dirigiendo todo”, explicó la ingeniera.

Su trabajo implica una coordinación milimétrica con la Marina de los Estados Unidos (Navy) y el centro de control en Houston. Desde su posición, decide el momento exacto para abrir las escotillas y extraer a los astronautas, vigilando que no existan riesgos químicos o ambientales tras el impacto en el océano. “Estamos preparando para cualquier cosa que pase mal... todas esas decisiones las tengo que tomar yo”, aseguró sobre la presión de su cargo.



El camino hacia Artemis 3 y el 2028

Con la mirada puesta en el futuro, Villarreal detalló los cambios estratégicos para la próxima etapa. Según la ingeniera, la NASA ha decidido priorizar pruebas de tecnología cerca de la órbita terrestre antes de intentar el alunizaje humano.

Esta imagen difundida por la NASA muestra al Sol emergiendo por el borde izquierdo de la Luna, poniendo fin a un eclipse solar total de casi una hora el 6 de abril de 2026. Los astronautas de Artemis II concluyeron su sobrevuelo lunar mientras continúan su viaje de regreso a la Tierra este martes, llevando consigo valiosas observaciones celestes, entre ellas cráteres lunares poco conocidos, un eclipse solar y el impacto de meteoritos, fenómenos que los científicos esperan que abran nuevas puertas al conocimiento. AFP/NASA

“Decidimos que es mejor hacer Artemis 3 más cerca de la Tierra en vez de ir a la luna por primera vez y tratar de aterrizar... porque todavía estamos haciendo unas nuevas tecnologías y queremos hacer esos chequeos cerca de la Tierra”, afirmó.

Este cronograma, que apunta a un aterrizaje lunar para el año 2028, incluye la colaboración con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin. Aunque reconoce que el calendario es exigente, Villarreal confía en el equipo: “Yo creo que nosotros podemos hacer Artemis 3 en 2027, pero va a ser muy difícil”.



Un sueño que nació a los 7 años

La trayectoria de Villarreal es un testimonio de persistencia. Su fascinación por el espacio comenzó a los 7 años tras una visita familiar al Kennedy Space Center. A pesar de haber aplicado cinco veces para ser astronauta sin éxito, su carrera la llevó a ser directora de flujo en Artemis 1 y líder de recuperación en Artemis 2.



“Hice todo lo que yo podía hacer posible para aplicar para ser astronauta... estoy muy feliz que por lo menos yo tuve el chance de aplicar”, recordó con orgullo.

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