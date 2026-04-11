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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Artemis II abre la puerta a una presencia humana permanente en la Luna

Artemis II abre la puerta a una presencia humana permanente en la Luna

El exitoso regreso de la misión alrededor del satélite reactivó la conversación científica sobre bases lunares, minería espacial y una nueva etapa en la carrera por habitar el espacio.

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