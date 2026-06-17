Científicos observan por primera vez a una estrella similar al Sol devorando un planeta

Un equipo internacional de investigadores confirmó el hallazgo de evidencias que muestran, por primera vez, a una estrella con características similares a las del Sol consumiendo un planeta completo. El descubrimiento representa un avance significativo para la astronomía, ya que permite observar un fenómeno que durante décadas solo había sido planteado mediante modelos teóricos.

Según los científicos, la interacción gravitacional entre la estrella y el planeta provocó que este último terminara siendo absorbido por el astro. El proceso no solo destruyó al cuerpo celeste, sino que también alteró temporalmente las propiedades de la estrella, dejando señales químicas y variaciones de brillo que pudieron ser detectadas por los investigadores.

El hallazgo ofrece una oportunidad única para comprender cómo evolucionan los sistemas planetarios y qué ocurre en las etapas finales de su existencia. Hasta ahora, los astrónomos habían predicho que estrellas como el Sol podrían expandirse con el paso del tiempo y terminar engullendo a los planetas más cercanos, pero nunca habían observado un caso con evidencia tan clara.

El descubrimiento también reabre el debate sobre la estabilidad de los sistemas solares a largo plazo. Algunos expertos advierten que este tipo de eventos podría ser más común de lo que se creía y que numerosos planetas podrían enfrentar un destino similar cuando sus estrellas entren en las fases finales de evolución.



Las estrellas pasan miles de millones de años en un estado relativamente estable, fusionando hidrógeno en sus núcleos. Sin embargo, cuando agotan su combustible, comienzan a expandirse y se transforman en gigantes rojas, una etapa en la que pueden llegar a absorber a los planetas que orbitan demasiado cerca.

Los investigadores esperan que el análisis detallado de la estrella observada permita determinar si estos episodios son una consecuencia inevitable del envejecimiento estelar o si dependen de condiciones gravitacionales específicas. Los resultados aportan nuevas pistas sobre el futuro de los sistemas planetarios de la galaxia y sobre el destino que, dentro de miles de millones de años, podría esperar a los mundos que orbitan estrellas parecidas al Sol.