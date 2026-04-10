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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / "El objetivo es marte": vocero de la NASA tras exitoso regreso de Artemis II

"El objetivo es marte": vocero de la NASA tras exitoso regreso de Artemis II

Según el vocero de la NASA para Latinoamérica, el avance hacia Marte dependerá del éxito de las próximas misiones y del desarrollo de nuevas tecnologías.

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