"El objetivo es marte": vocero de la NASA tras exitoso regreso de Artemis II

El regreso exitoso de la cápsula Orion a la Tierra, como parte de la misión Artemis II, marcó un paso clave en la nueva era de exploración espacial de la NASA. Tras el amerizaje de la nave con su tripulación, la agencia, a través de su vocero en América Latina, confirmó que el programa no solo apunta a regresar a la Luna, sino a preparar el camino hacia Marte.

José Granda, vocero de la NASA para América Latina, explicó en Recap Blu de Blu Radio que el programa Artemis forma parte de una estrategia de largo plazo para la exploración humana del espacio. “La meta final es Marte justamente”, afirmó el funcionario, al referirse al futuro de las misiones tripuladas más allá de la órbita lunar.

Según el portavoz, actualmente el plan de la agencia contempla varias misiones dentro del programa Artemis antes de pensar en ese salto histórico. “Ahorita tenemos el plan hasta Artemis IV, pero para 2030 tendremos ya noticias de ver exactamente qué va a suceder”, indicó.

Granda subrayó que el avance hacia Marte dependerá del éxito de las próximas misiones y del desarrollo de nuevas tecnologías. “Dependiendo de cómo van los próximos Artemis, sabiendo que uno tiene que estar abierto a las contingencias, tenemos que tener paciencia y flexibilidad”, explicó.



El vocero también recordó que el cohete Space Launch System, utilizado en el programa Artemis, fue diseñado pensando en misiones mucho más ambiciosas. “Este cohete ya está pensado con la intención de ir a Marte, pero se va a necesitar un impulso bien grande y viajar varios meses; pueden durar seis o siete meses”, señaló.

En ese sentido, explicó que el enfoque de la NASA es avanzar paso a paso, validando cada etapa antes de dar el siguiente salto en la exploración espacial. “Hay que poner todo en perspectiva, aprendiendo pasito a pasito. Esa es la filosofía de la NASA y el deber de los ingenieros”, afirmó.

El exitoso retorno de la cápsula también permitió comprobar sistemas clave para la seguridad de las tripulaciones. Granda destacó que la misión probó nuevas capacidades en el control de la nave y en su resistencia a condiciones extremas durante el regreso a la Tierra.

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“Para nosotros, los ingenieros, la entrada a la atmósfera es lo principal, porque ahí se producen temperaturas de 5.000 °F”, explicó. Según detalló, esos niveles de calor superan incluso el punto de fusión de algunos metales, lo que pone a prueba el escudo térmico y los materiales de la nave.

El experto recordó que en Artemis I se registraron daños en el escudo térmico de la cápsula, aunque en ese vuelo no había astronautas a bordo. “Cualquier cosa que pasa es un peldaño para hacerlo mejor; todo resultó perfecto esta vez”, afirmó.

Además del escudo térmico, la misión permitió validar la capacidad de los astronautas para pilotear la nave. “Este cohete es más alto que la estatua de la libertad. También se probó la cápsula Orión y que los mismos astronautas la pueden pilotear; antes todo era controlado desde Houston”, señaló.

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Tras el amerizaje, los cuatro astronautas fueron trasladados a un barco de recuperación para realizar los primeros chequeos médicos antes de su regreso a Estados Unidos. Según explicó Granda, posteriormente viajarán en avión al centro espacial en Houston, donde continuará el análisis detallado de la misión.



¿Qué país llegará primero a Marte?

"La NASA, más que la carrera política, está pendiente de la seguridad de los astronautas. No sé cómo piensan en China, pero el compromiso de la NASA es tremendo con la seguridad de los astronautas", contó, por otra parte, sobre una eventual carrera entre ambos países por instalarse en la Luna y una eventual llegada a Marte.