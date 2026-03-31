“La meta será llegar a Marte”: ingeniero de la NASA dice qué misiones habrá después de Artemis II

La misión Artemis II está lista para marcar un nuevo capítulo en la exploración espacial. Así lo confirmó el ingeniero mexicano Luis Saucedo, quien participa en la integración del vehículo Orion y aseguró que, más allá del sobrevuelo lunar, el verdadero objetivo está en el largo plazo: preparar el camino hacia Marte.

Según explicó Saucedo en conversación con Mañanas Blu, no hay obstáculos técnicos ni climáticos que impidan el lanzamiento desde el Kennedy Space Center.

El ingeniero indicó que tanto el cohete como la nave Orion están completamente preparados, tras un proceso que tomó entre cuatro y cinco años de desarrollo, más dos años intensivos de entrenamiento de la tripulación.

La misión llevará a cuatro astronautas durante un vuelo de aproximadamente 10 días, aunque la nave tiene capacidad para permanecer hasta 21 días en el espacio.



Misión a Marte Foto: Flow

¿Cómo será el viaje alrededor de la Luna?

El recorrido contempla varias etapas clave:



Permanencia inicial en órbita terrestre para verificar sistemas

para verificar sistemas Viaje de cuatro días hacia la Luna

Sobrevuelo de unas seis horas , incluyendo la cara no visible del satélite

, incluyendo la cara no visible del satélite Regreso a la Tierra en aproximadamente tres días

Durante el trayecto, la nave alcanzará velocidades cercanas a los 40.000 km/h. Sin embargo, los astronautas no perciben ese movimiento, ya que todo el sistema viaja a la misma velocidad; el momento más exigente será el reingreso a la atmósfera.



¿Qué se busca con Artemis II si no habrá alunizaje?

Aunque no habrá aterrizaje, la misión tiene objetivos técnicos y científicos clave. Entre ellos, Saucedo destacó la validación del sistema de soporte vital —fundamental para misiones más largas— y pruebas de maniobra en el espacio, como acercamientos controlados entre vehículos.

Además, la observación directa permitirá recopilar información sobre posibles zonas para futuras misiones, especialmente aquellas con recursos que permitan generar energía o combustible en la Luna.

Misión Artemis II Foto: AFP

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¿Cuándo podrían vivir humanos en la Luna?

El programa Artemis Program apunta a un retorno progresivo. Según Saucedo:



El alunizaje está previsto para una futura misión (Artemis III)

La posibilidad de presencia humana permanente podría tardar entre 10 y 15 años

El objetivo no es solo llegar, sino establecer infraestructura sostenible, incluyendo sistemas de energía y habitabilidad.



¿Qué viene después de Artemis II?

El ingeniero fue claro en que esta misión es apenas un paso dentro de una estrategia mayor. Tras Artemis II, el siguiente hito será Artemis III, que buscará concretar el regreso del ser humano a la superficie lunar.

Sin embargo, el horizonte va más allá.

“La meta será llegar a Marte”, afirmó Saucedo, al explicar que la Luna funcionará como un laboratorio para probar tecnologías, comunicaciones y sistemas de supervivencia necesarios para viajes mucho más largos.

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A diferencia de la competencia de la Guerra Fría, el ingeniero señaló que el contexto actual es distinto. El programa Artemis involucra cooperación internacional, con participación de decenas de países y misiones conjuntas.

Incluso en Artemis II habrá presencia internacional, lo que refleja un enfoque colaborativo más que competitivo.

Artemis II no solo representa el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna, sino el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial tripulada.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: