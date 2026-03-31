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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / “La meta será llegar a Marte”: ingeniero de la NASA dice qué misiones habrá después de Artemis II

“La meta será llegar a Marte”: ingeniero de la NASA dice qué misiones habrá después de Artemis II

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas durante un vuelo de aproximadamente 10 días.

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