¿Qué es el Día del Sobregiro de la Tierra y por qué se celebra este 30 de julio?

Aunque parezca imposible, la Tierra un límite en sus recursos y la ciencia sigue de cerca este comportamiento, es decir, si el planeta fuera un banco, cada año se le debe prestar prestado nuevamente recursos biológico y de ahí nació el Día del Sobregiro de la Tierra el cual se llevará a cabo el próximo 30 de julio.

Sin embargo, a diferencia de otros días conmemorativos, este sí cambia cada año ya que es el momento del año en el que la demanda de recursos que hace la humanidad sobre la naturaleza supera lo que los ecosistemas globales pueden generar, por ende, depende toda el mundo y su consumo para que se determine la fecha anual, por ejemplo, en 2025 fue el 25 de julio y en 2024 el 1 de agosto.

Planeta Tierra Foto: Unsplash

De acuerdo con un estudio de Global Footprint Network, el consumo actual es de 73 % más alto que lo disponible racionalmente y para llegar sin saldo negativo se necesitaría de 1.73 planetas como la Tierra, además que desde 1970 la tendencia ha sido que la humanidad consume cada vez más de lo que se puede.

"Entre ellos están el uso de los autos, las centrales eléctricas y las fábricas que emiten más CO₂ del que la biósfera puede absorber. Pero también el consumo de más agua dulce de la que se repone, la tala de más árboles de los que pueden volver a crecer y la captura de más peces de los que las poblaciones pueden reponer", explicó a detalle un informe de la BBC sobre esta situación.



La crítica viene también hacia ciertos países que no tienen programas en curso en pro a una transición a energías limpias que puedan ayudar a combatir este problemática que, a la final, afecta a toda la población mundial y expertos alertan que los signos podrían empeorar con el paso de los años.