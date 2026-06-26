¿Telepatía? Elon Musk pone fecha a pruebas de Neuralink para leer la mente

La posibilidad de compartir ideas sin necesidad de palabras volvió a ocupar el centro del debate tecnológico luego de que Elon Musk sugiriera que Neuralink podría realizar los primeros intentos de transmisión directa de pensamientos entre personas antes de que finalice 2026. La afirmación abrió nuevamente la discusión sobre el futuro de las interfaces cerebro-computadora y el alcance que podrían tener estas tecnologías en la comunicación humana.

La conversación surgió en la red social X a partir de una publicación realizada por Yun-Ta Tsai, ingeniero de inteligencia artificial vinculado a Tesla. En su mensaje, el especialista planteó que el lenguaje hablado representa una limitación para el intercambio de información debido a la velocidad relativamente baja con la que las personas pueden transmitir ideas mediante palabras.

Según Tsai, el siguiente paso en la evolución de la comunicación podría consistir en conectar directamente los cerebros para compartir pensamientos de manera más rápida y eficiente. La propuesta llamó la atención de miles de usuarios y recibió una respuesta directa de Musk, quien dejó entrever que Neuralink ya estaría explorando escenarios similares.

“Quizás el primer intento de esto para Neuralink [tenga lugar] a finales de este año”, escribió el empresario, alimentando las expectativas sobre los avances de la compañía de neurotecnología que fundó con el objetivo de desarrollar dispositivos capaces de conectar el cerebro humano con sistemas informáticos.



Aunque Musk no entregó detalles técnicos sobre cómo podría realizarse una prueba de estas características ni explicó el alcance de un eventual experimento, sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que la empresa busca avanzar más allá de las aplicaciones médicas que actualmente concentran gran parte de sus esfuerzos.

Neuralink ha ganado notoriedad en los últimos años por el desarrollo de implantes cerebrales diseñados para permitir que personas con limitaciones físicas interactúen con dispositivos electrónicos mediante señales neuronales. La empresa ha presentado diversos avances orientados a facilitar la comunicación entre el cerebro y los computadores, una línea de investigación que podría sentar las bases para futuras formas de interacción humana.

La idea de transmitir pensamientos de manera directa ha sido durante décadas un concepto asociado a la ciencia ficción. Sin embargo, las investigaciones en neurotecnología y las interfaces cerebro-máquina han impulsado nuevas conversaciones sobre las posibilidades que podrían abrirse en el futuro a medida que estas herramientas evolucionen.

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El anuncio de Musk

El anuncio de Musk llega en un momento de intensa actividad para Neuralink. A comienzos de este año, el empresario también informó que la compañía trabaja en el desarrollo de Blindsight, un dispositivo concebido para ayudar a personas con ceguera total.

El proyecto busca crear un chip capaz de restaurar la visión mediante la estimulación de regiones específicas relacionadas con el procesamiento visual. La iniciativa representa una de las apuestas más ambiciosas de la empresa dentro del campo de la neurotecnología aplicada a la salud.

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Posteriormente, durante una intervención remota realizada en mayo desde Tel Aviv, Musk señaló que Neuralink espera efectuar la primera implantación del sistema Blindsight en humanos antes de que concluya 2026. De concretarse, el procedimiento marcaría un nuevo hito para la compañía en su objetivo de ampliar las aplicaciones prácticas de los implantes cerebrales.

Las recientes declaraciones del empresario muestran que Neuralink mantiene abiertas varias líneas de desarrollo simultáneas. Mientras una parte de sus investigaciones se enfoca en soluciones médicas destinadas a recuperar capacidades perdidas, otra apunta a explorar nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.

Por ahora, la posibilidad de transmitir pensamientos entre seres humanos continúa siendo una meta en fase experimental. Sin embargo, las palabras de Musk indican que los próximos meses podrían ser determinantes para conocer hasta dónde han avanzado los proyectos de Neuralink y cuáles son las capacidades reales que la empresa espera demostrar antes de finalizar el año.