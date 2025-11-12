Colombia y Chile fortalecen cooperación tecnológica en movilidad, salud y educación

Publicidad
Una misión chilena llegó a Colombia para desarrollar una agenda centrada en innovación, digitalización y análisis de oportunidades dentro del ecosistema local. El objetivo principal es identificar posibilidades de colaboración en áreas como movilidad urbana, gestión en salud, educación digital y modernización empresarial.
La agenda contempla la presentación y evaluación de herramientas tecnológicas diseñadas para abordar desafíos comunes en la región. Entre las áreas de trabajo se incluyen:
Estas soluciones responden a sectores en los que Colombia ha acelerado la adopción de herramientas digitales, especialmente en movilidad, educación, salud y procesos administrativos.
El encuentro se realiza en un contexto de aumento sostenido en la exportación de servicios tecnológicos chilenos hacia Colombia. Según cifras de ProChile Colombia, entre enero y septiembre de 2025 estas exportaciones alcanzaron US$204 millones, un incremento del 36 % frente al mismo periodo de 2024. Los envíos incluyen desarrollos TIC, consultorías y aplicaciones digitales.
A nivel global, Chile reportó US$1.572 millones en exportaciones de servicios tecnológicos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 13,4 % anual. Estados Unidos, Perú, Colombia y Reino Unido figuran entre los principales destinos.
Indicadores internacionales posicionan a Chile como el país con mejor desempeño en innovación de América Latina y el Caribe en 2022, único de la región dentro del Top 50 mundial del Índice Global de Innovación.