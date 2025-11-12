Colombia y Chile fortalecen cooperación tecnológica en movilidad, salud y educación

Una misión chilena llegó a Colombia para desarrollar una agenda centrada en innovación, digitalización y análisis de oportunidades dentro del ecosistema local. El objetivo principal es identificar posibilidades de colaboración en áreas como movilidad urbana, gestión en salud, educación digital y modernización empresarial.



Cooperación basada en tecnología aplicada

La agenda contempla la presentación y evaluación de herramientas tecnológicas diseñadas para abordar desafíos comunes en la región. Entre las áreas de trabajo se incluyen:



Optimización de la movilidad urbana mediante inteligencia artificial, con sistemas capaces de procesar datos en tiempo real para mejorar flujos de transporte.

Digitalización de procesos de salud, desde la gestión administrativa hasta el acompañamiento a pacientes.

Simuladores y plataformas de realidad virtual destinados a capacitación, entrenamiento y aprendizaje inmersivo.

Tecnologías para el monitoreo del bienestar emocional en entornos educativos, orientadas al apoyo pedagógico.

Sistemas de gestión empresarial, enfocados en automatización de operaciones y eficiencia organizacional.

Estas soluciones responden a sectores en los que Colombia ha acelerado la adopción de herramientas digitales, especialmente en movilidad, educación, salud y procesos administrativos.

Crecimiento del intercambio tecnológico

El encuentro se realiza en un contexto de aumento sostenido en la exportación de servicios tecnológicos chilenos hacia Colombia. Según cifras de ProChile Colombia, entre enero y septiembre de 2025 estas exportaciones alcanzaron US$204 millones, un incremento del 36 % frente al mismo periodo de 2024. Los envíos incluyen desarrollos TIC, consultorías y aplicaciones digitales.

A nivel global, Chile reportó US$1.572 millones en exportaciones de servicios tecnológicos durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 13,4 % anual. Estados Unidos, Perú, Colombia y Reino Unido figuran entre los principales destinos.

Indicadores internacionales posicionan a Chile como el país con mejor desempeño en innovación de América Latina y el Caribe en 2022, único de la región dentro del Top 50 mundial del Índice Global de Innovación.