Cómo protegerse de los robos por internet

“Cientos de personas se agrupan para cometer estos delitos informáticos, hay una gran variedad de más de 100 mil tipos de malware, los correos electrónicos donde los delincuentes se hacen pasar por empresa y le solicitan datos a las personas es la forma más común de atacar”, indicó Umaña.

De igual manera aseguró que en Internet hay que desconfiar de los correos donde le solicitan que usted considera confidencial, contraseñas o preguntas de seguridad.

Esta modalidad es el phishing y según el especialista es la más popular entre quienes se dedican a cometer este ilícito, por lo que recomendó tener cuidado y verificar las cuentas de correo que le solicitan estos datos.

Así mismo, señaló que aunque en el mercado existen cientos de productos que le garantizan una total seguridad, los delincuentes siempre encuentran una manera de cobrar nuevas víctimas.

“Desafortunadamente uno no va a estar a prueba de todo, hay muchos productos pero si uno como ciudadano no toma medidas siempre está en riesgo de caer (…) hay que tener un antivirus, tener actualizados los programas, el sistema operativo, cuando uno recibe información del banco por correo electrónico, verificar que es una cuenta del banco, no hacer comercio electrónico en sitios desconocidos ni transferencias bancarias en sitios públicos”, indicó Umaña.