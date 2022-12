Con 350 asistentes cerró la segunda versión de Inspire Talks de Endeavor Colombia

Este martes se realizó en el teatro Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda, la segunda versión de los Inspire Talks: Emprender es un arte.

Este evento, realizado por Endeavor Colombia, buscaba impactar el ecosistema emprendedor, apoyar a los empresarios y promover la cultura del emprendimiento en las nuevas generaciones colombianas.

Los Inspire Talks fueron una serie de charlas de 20 minutos cada una, en las cuales reconocidos empresarios compartieron sus historias de perseverancia y creatividad a todas aquellas personas que quieren hacer parte del mundo del emprendimiento.

Esta versión de los Inspire Talks contó con la participación de 12 speakers, dentro de los cuales se resaltaron 10 emprendedores de la red Endeavor Colombia, así como Ignacio Gaitán, decano ejecutivo de PRIME Business School, y Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión.

Gracias a Invest in Bogotá, aliado de Endeavor en este evento, más de 1.000 personas pudieron conectarse via streaming.

Según Adriana Suárez, directora de Endeavor Colombia, “la realización de eventos como los Inspire Talks son fundamentales para la promoción de la cultura emprendedora en el país. Uno de los pilares de Endeavor y una característica fundamental de nuestros emprendedores, es esa disposición para compartir su conocimiento y experiencia con la nueva generación de emprendedores y así multiplicar su influencia”.

Para la realización de este evento, Endeavor Colombia contó con aliados estratégicos como la Universidad Sergio Arboleda, INNpulsa, Caracol Next e Invest in Bogotá así como con el apoyo de Think and Talk y Eventtia.