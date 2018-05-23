En vivo
Blu Radio  / Endeavor

Endeavor

  • Gala Endeavor 2025 premió a lo más importante en emprendimiento y liderazgo en el país.
    Gala Endeavor 2025 premió a lo más importante en emprendimiento y liderazgo en el país
    Foto: suministrada
    Emprendimiento

    Gala Endeavor 2025 premió a lo más importante en emprendimiento y liderazgo en el país

    La Gala reafirmó la apuesta de los Emprendedores Endeavor de contribuir con el 8 % del crecimiento del PIB de Colombia en 2030.

  • endeavor medellin foto twitter.jpg
    Foto: @EndeavorCol
    Blu 4.0

    Experiencia Endeavor Medellín, una oportunidad para los emprendedores colombianos

    Expertos, sesiones semi-personalizadas y clases en vivo serán algunas de las actividades del evento.

  • NotaEditorial_1957x1074 (1).jpg
    Emprendimiento

    Gobierno habló con emprendedores sobre propuesta de cambios en reforma tributaria

    El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, conversaron con representantes del emprendimiento en el país sobre un posible cambio en el proyecto de reforma.

  • NotaEditorial_1957x1074 (2).jpg
    Emprendimiento

    Emprendedores de Endeavor lanzan propuesta ante proyecto de reforma tributaria en Colombia

    La red de emprendedores Endeavor presentó una propuesta a raíz de la reforma tributaria, la cual afectaría el crecimiento de los emprendimientos colombianos a causa del nuevo impuesto al patrimonio.

  • 354167_BLU Radio. Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia // Foto Twitter: @EndeavorCol
    BLU Radio. Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia // Foto Twitter: @EndeavorCol
    Emprendimiento

    Cinco emprendimientos que están listos para ser unicornios en 2022

    La directora ejecutiva de Endeavor habló sobre estos cinco emprendimientos en los micrófonos de Blu Radio.

  • Campus Week Endeavor
    Sociedad

    El campamento para que emprendedores fortalezcan sus compañías en Colombia

    “Tendremos el Endeavor Campus Week la próxima semana, buscamos que los emprendedores aprendan para hacer crecer sus empresas. Habrá workshops y clases”, contó la directora del evento.

  • Campus Week Endeavor
    Emprendimiento

    Endeavor Campus Week: el espacio que le enseña a emprendedores a expandir sus compañías

    Emprendedores colombianos podrán beneficiarse de estos cursos en vivo con cupos limitados que irán del 8 al 12 de noviembre.

  • DANIELA CASTAÑO - MAÍZ KERNEL-01.png
    Daniela Castaño Cofundadora Maíz Kernel
    Foto suministrada por Endeavor
    Blu 4.0

    Cofundadora de Maíz Kernel se ganó un espacio entre los speakers del ‘Inspire Day’

    Gracias a su historia, talento y experiencia como emprendedora, Daniela Castaño fue seleccionada para participar de este importante evento para el sector.

  • Red de Endeavor en Colombia Foto Suministrada.jpg
    Red de Endeavor en Colombia /
    Foto: Suministrada
    Sociedad

    Endeavor abre convocatoria para speaker en ‘Inspire Day’

    La organización de emprendimiento global lidera un evento en Colombia que tiene como principal objetivo inspirar a emprendedores de nuestro país sin importar la etapa en la que se encuentren.

  • Red de Endeavor en Colombia Foto Suministrada.jpg
    Red de Endeavor en Colombia /
    Foto: Suministrada
    Tecnología

    Emprendedores se unen para encontrar fórmulas que mejoren la calidad de vida de sus empleados

    Emprendedores colombianos pretende proponer soluciones y realizar pequeños cambios que a gran escala pretenden aportar a un beneficio para el país.

