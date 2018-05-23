Blu Radio Endeavor
Gala Endeavor 2025 premió a lo más importante en emprendimiento y liderazgo en el país
La Gala reafirmó la apuesta de los Emprendedores Endeavor de contribuir con el 8 % del crecimiento del PIB de Colombia en 2030.
Blu 4.0
Experiencia Endeavor Medellín, una oportunidad para los emprendedores colombianos
Expertos, sesiones semi-personalizadas y clases en vivo serán algunas de las actividades del evento.
Gobierno habló con emprendedores sobre propuesta de cambios en reforma tributaria
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, conversaron con representantes del emprendimiento en el país sobre un posible cambio en el proyecto de reforma.
Emprendedores de Endeavor lanzan propuesta ante proyecto de reforma tributaria en Colombia
La red de emprendedores Endeavor presentó una propuesta a raíz de la reforma tributaria, la cual afectaría el crecimiento de los emprendimientos colombianos a causa del nuevo impuesto al patrimonio.
Cinco emprendimientos que están listos para ser unicornios en 2022
La directora ejecutiva de Endeavor habló sobre estos cinco emprendimientos en los micrófonos de Blu Radio.
El campamento para que emprendedores fortalezcan sus compañías en Colombia
“Tendremos el Endeavor Campus Week la próxima semana, buscamos que los emprendedores aprendan para hacer crecer sus empresas. Habrá workshops y clases”, contó la directora del evento.
Endeavor Campus Week: el espacio que le enseña a emprendedores a expandir sus compañías
Emprendedores colombianos podrán beneficiarse de estos cursos en vivo con cupos limitados que irán del 8 al 12 de noviembre.
Blu 4.0
Cofundadora de Maíz Kernel se ganó un espacio entre los speakers del ‘Inspire Day’
Gracias a su historia, talento y experiencia como emprendedora, Daniela Castaño fue seleccionada para participar de este importante evento para el sector.
Endeavor abre convocatoria para speaker en ‘Inspire Day’
La organización de emprendimiento global lidera un evento en Colombia que tiene como principal objetivo inspirar a emprendedores de nuestro país sin importar la etapa en la que se encuentren.
Emprendedores se unen para encontrar fórmulas que mejoren la calidad de vida de sus empleados
Emprendedores colombianos pretende proponer soluciones y realizar pequeños cambios que a gran escala pretenden aportar a un beneficio para el país.