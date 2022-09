Emprendedores de Endeavor lanzan propuesta ante proyecto de reforma tributaria en Colombia

En el marco de la nueva reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0, entrevistó a Kenneth Mendiwelson, presidente de la Junta Directiva de la red de emprendedores Endeavor, quien reveló que presentaron una propuesta relacionada con el gravamen sobre el valor intrínseco de los emprendimientos en Colombia.

Se trata del artículo 22 del borrador de la Reforma Tributaria que ha prendido las alarmas de los emprendedores, pues este da cuenta de la base gravable para el nuevo impuesto al patrimonio, centrándose en el valor intrínseco de la empresa en vez de en su costo fiscal. Esto quiere decir que tomaría un costo de la empresa a futuro, en vez de su costo actual y real. Lo que en opinión de Mendiwelson, implicaría un importante cambio en los modelos de negocio de los emprendedores del país.

Publicidad

Por eso, la propuesta de la red Endeavor consiste en enfocar ese impuesto al patrimonio pensado para los emprendedores en el costo fiscal del emprendimiento antes que en el valor intrínseco. Esta propuesta, según Mendiwelson, daría pie a un impuesto mucho más amable con los emprendedores y acorde a los gastos reales que estos deben asumir en sus empresas.

De acuerdo con Mendiwelson, hay un movimiento de emprendimiento en nuestro país que no solamente es reconocido sino que también es apoyado a nivel nacional y a nivel global. "Es por eso que consideramos desde Endeavor que el emprendimiento tiene un efecto multiplicador en nuestro país. En relación a la reforma y al artículo que hace referencia al valor intrínseco, pensamos que es disuasivo, no solamente para la inversión en emprendimiento sino también para los emprendedores que apenas arrancan", afirmó.

Así mismo, aclara el Presidente de la Junta Directiva de Endeavor: "Yo creo que hay que distinguir, para explicar bien el fenómeno, entre costo fiscal y valor intrínseco. El costo fiscal resume lo que el emprendedor ha gastado en construir este producto mínimo viable para después escalar. Se gasta en nómina, en arrendamiento, y en las necesidades de su emprendimiento". Mendiwelson afirma, a su vez, que el valor intrínseco es todo lo que puede llegar a alcanzar el emprendimiento en términos de crecimiento:

"El valor intrínseco no se ha realizado aún. La propuesta de Endeavor gira en torno a que si vamos a tener impuestos sobre el patrimonio, entonces que se tribute por el costo fiscal".

Publicidad

Finalmente, agrega el vocero de Endeavor, que cuando un inversionista decide acompañar a un emprendedor, o sea ofrecerle inversión por un porcentaje de la compañía, esa inversión se reinvierte en la misma compañía y se utiliza en desarrollar el producto, abrir canales de instrucción, crecer y escalar la compañía, además de atraer empleo de altísimo valor agregado.

"Entonces toda esa caja de dinero se destina a cumplir una clase de hitos que son complejos y que muchas veces no se dan ni en el tiempo ni en la magnitud que se estaba esperando. En los primeros años de desarrollo del emprendedor se generan siempre pérdidas", afirmó.

Publicidad

LA PROPUESTA DE ENDEAVOR

En opinión de Mendiwelson, lo primero que se debe hacer es entender que el impuesto al patrimonio se va a incluir, y que dentro del impuesto al patrimonio se incluye entonces las acciones de una empresa.

"La propuesta que estamos haciendo es que para los emprendimientos se haga una excepción para que el valor de las acciones gire alrededor del costo fiscal, no alrededor del valor intrínseco. ¿Cómo distinguir los emprendimientos? Hay dos maneras: una, que sea una compañía que haya sido fundada en los últimos diez años y otra es entendiendo que si una compañía recibió una inversión por parte de un inversionista, que esa inversión haya sido una valoración de 2.5 veces o más de su costo fiscal", subrayó.

Finalmente, aclara el emprendedor, que esta propuesta en la reforma tributaria generó una discusión muy amplia en la comunidad de emprendimiento no solo en Endeavor sino en Colombia Fintech y en otro sin número de jugadores del ecosistema de emprendimiento. "Hay una conciencia donde se dice que el emprendimiento no va a cesar de existir, pero sí se muda y la gente decide en dónde tiene más incentivos para construir una empresa", agrega.

Publicidad

A manera de conclusión, Mendiwelson dijo: "Entonces el posible resultado es que los emprendimientos de los emprendedores colombianos nazcan no en Colombia sino en México, Estados Unidos o en algún otro país donde no exista esta exposición a tener que hacer un pago de un valor que no ha sido realizado. Perderíamos mucho valor futuro para Colombia".

Hay que recordar que el próximo martes 27 de septiembre a las 3:30 p.m se llevará a cabo el gran foro virtual sobre la reforma tributaria y su impacto en el ecosistema de emprendimiento. Allí, en representación del Gobierno asistirá el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el director general de la Dian Luis Carlos Reyes y los congresistas Gustavo Bolívar y María del Mar Pizarro. Por parte de los emprendedores asistirán representantes de Endeavor, Platzi, Finaktiva y Rockstart.