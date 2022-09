Gobierno habló con emprendedores sobre propuesta de cambios en reforma tributaria

En el desarrollo del Gran foro sobre la reforma tributaria y su impacto en el ecosistema de emprendimiento de Blu 4.0, representantes del mundo del emprendimiento apoyaron la idea de un cambio en el proyecto de reforma presentado por el Gobierno.

“Proponemos una extensión en la reforma que haga alusión al impuesto al patrimonio de aquellos que recibimos un dinero como inversión, no porque nos cayó al bolsillo sino porque vamos a desarrollar esa inversión para generar competitividad, para poder generar equidad en los jóvenes y para que cualquier persona pueda emprender”, dijo Mauricio Hoyos, Shark Tank y CEO de TValley.

Su intervención se refiere al cobro existente de la tributación al patrimonio por cuenta del valor intrínseco de las empresas en vez de su costo fiscal. De esta manera, según los emprendedores, se cobraría a partir de un costo futuro de la empresa en vez de su costo actual y llevaría a un desequilibrio de activos y pasivos en la empresa, sobre todo en emprendimientos jóvenes.

Así mismo, Freddy Vega, CEO de Platzi, dijo: “El valor intrínseco es un valor imaginario. En el caso de Platzi, cuando levantamos capital de inversión en Silicon Valley, nos invirtieron 2 millones de dólares con una valuación teórica de 10 mil millones de dólares. Suena un montón de plata, pero la realidad es que esa plata no era nuestra, sino de los inversionistas y está con el objetivo de crecer a futuro. Yo tenía un sueldo, y si me hubiera tocado pagar impuestos sobre el porcentaje que yo tenía, de una empresa de 10 millones de dólares, pues no habría tenido forma de emprender”.

Frente a la proposición del grupo de emprendedores presentes en el foro, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo de acuerdo en los puntos presentados e invitó a que se pasara un borrador contando uno a uno los cambios que esperan los emprendedores en relación con la reforma.

“El primer punto a tomar en cuenta a raíz de nuestra conversación es cuántos años definen una empresa nueva para poder saber a qué empresas hacer este beneficio especial, que sería la excepción al impuesto al patrimonio. Segundo, hay que definir cuál sería la definición del valor intrínseco o el valor del patrimonio que les parece a ustedes razonable”, apuntó el ministro Ocampo.

Finalmente, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, invitó a su vez a que los emprendedores se sumaran a la realización de la reforma y poder llegar a una serie de acuerdos. “Estoy seguro que con este espacio de conversación vamos a lograr algo que les sirva a todos los colombianos. Podemos llegar a ese punto medio en el cual los emprendedores tienen unas condiciones que los animan a seguir donde están, a seguir haciendo lo que están haciendo, y por otro lado los accionistas mayoritarios, las empresas dominantes, van a contribuir más, lo que es proporcional a su capacidad de aporte”, apuntó Reyes.

En el foro, dirigido por el director de Blu 4.0, Juan Manuel Ramírez, y por la Directora de Mercadeo Digital e Innovación de Caracol Televisión, Mónica Zuluaga, participaron Mauricio Hoyos, CEO de TValley y Shark tank, Freddy Vega, CEO de Platzi, Camila Salamanca, Directora Ejecutiva de Endeavor, Pablo Santos, presidente de Finaktiva, Felipe Santamaría, CEO de Rockstart y Kenneth Mendiwelson, Presidente de la Junta Directiva de Endeavor.

Así mismo, por parte del Gobierno, participaron María del Mar Pizarro, Representante a la Cámara y Gustavo Bolívar, Senador de la República, además del Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el director general de la Dian, Luis Carlos Reyes.