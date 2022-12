Con huevos pretendían recibir a Uribe en Palmira, según redes sociales

mientras realizaba su campaña al Senado en esa región del país.

Por su parte, la jefatura de prensa del candidato al Senado manifestó que tal hecho no se registró y que solo un grupo de persona le gritaron mensajes de rechazo como “Uribe paraco, el pueblo está verraco”.

Este lunes, se conoció que el grupo de seguridad del expresidente decomisó una cantidad de tomates y bolas de billar en Soacha que iban ser usadas para agredirlo.

“Me decían que los muchachos del Partido del Tomate me querían agredir con tomates. Yo no me voy acordar del tomate por la agresión, me voy acordar del tomate por la necesidad de proteger a los campesinos productores de tomate y todos los campesinos de Colombia”, dijo el expresidente en su momento.