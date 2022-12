Condenan a Cee Lo Green por darle éxtasis a mujer

con éxtasis a una mujer en 2012.

El músico, conocido por sus colaboraciones con Bruno Mars y The Black Eyed Peas, no impugnó el delito del que se le acusaba, pero sostuvo su inocencia, explicó durante la audiencia judicial uno de sus abogados, Blair Berk.

Además de los tres años de libertad condicional, el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles Mark Young sentenció a Green a 360 horas de servicios comunitarios, acudir a 52 sesiones de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos y registrarse como delincuente de sustancias controladas.

La acusación aseguró durante el proceso que el rapero dio éxtasis a una mujer con la que cenó en un restaurante del centro de Los Ángeles la noche del 13 de julio de 2012.

Cee Lo Green, que deberá comparecer de nuevo el 2 de marzo del año que viene, tiene en su haber cinco Grammy por el álbum St. Elsewhere (2007) y las canciones Crazy (2007), Forget You (2011) y Fool for You (2012, dos premios).