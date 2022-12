Condor Box, el casillero virtual que le hará la vida más fácil

El emprendedor Jaime Ricardo Cadavid habló en La Nube sobre Condor Box, un casillero virtual independiente de cualquiera de las empresas tradicionales de envíos.

“Ofrecemos un servicio personalizado, gratuito y estamos para acompañar a la gente en el proceso de compra. Tenemos una bodega de almacenamiento en Miami y luego de registrarse llega la dirección de un casillero para comprar en cualquier tienda de Estados Unidos”, explicó.

Agregó que con estos casilleros virtuales no cobran ni por bodegaje ni volúmenes y despachan desde Miami hasta la puerta de la casa en Colombia o Venezuela.

“Damos tips de compra para ofertas y fechas especiales para hacer inversiones inteligentes”, dijo.

Con esta iniciativa, Condor Box pretende crear una cultura de comprar online.

Así funciona Condor Box:

