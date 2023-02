Conozca la nueva app de los creadores de Instagram: ya se puede descargar

Kevin Syntrom y Mike Krieger, reconocidos en el mundo por ser los fundadores de Instagram, han presentado su nuevo proyecto: la aplicación Artifact, una herramienta gratuita de difusión de noticias que, a diferencia de otras de su tipo, se centra en los intereses del usuario.

Esta 'app', que junta en un mismo sitio centenares de noticias de medios del mundo en un solo lugar, ya se puede descargar en los sistemas operativos Android y también en iOS. La gran ventaja es que no será necesario registrarse para disfrutar de este desarrollo, que como su nombre lo indica, es un acceso anticipado.

El principal requisito es seleccionar, al menos, 10 temas que están agrupados en ocho categorías: Lo más popular, estilo de vida, salud, ciencia y tecnología, negocios y finanzas, arte y cultura, deportes y global. Así quedará un feed personalizado a gusto de cada lector.

Entre las fuentes de información aparecen, inicialmente, portales de medios de comunicación como The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, The New Yorker, The Atlantic, The Economist, Financial Times, SF Chronicle, Bloomberg, The Athletic, Vinity Fair, The Information y Los Angeles Times.

Publicidad

A través de esta plataforma se podrá ingresar las suscripciones a medios de pago, con lo que el contenido aparecerá directamente en la página de inicio del usuario. Cabe destacar que en la parte inferior de la página principal aparecerán tres íconos: uno de ellos, con titulares con los artículos más leídos, cuyo símbolo es el mundo.

Por su parte, en el ícono de perfil se puede acceder a una página de métricas sobre artículos leídos, temas y categorías. Por el momento, la aplicación está en versión beta y disponible únicamente en inglés. Es válido resaltar que cada lector podrá votar negativo o positivo un artículo o medio, lo que permitiría ir restringiendo contenido similar.

Publicidad

Esta nueva forma de agrupar las noticias se convierte en una alternativa a Google News, cuyo sistema es el más popular del planeta. Se prevé que en un futuro los creadores puedan publicar, incluso, su propio contenido, para que este sea compartido por otros; dentro de la serie de mejoras que se planean hacer a la aplicación.

Le puede interesar: