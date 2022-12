Conozca la nueva cámara Pious 3D y otros productos tecnológicos innovadores

La Nube está presente en las Vegas en el evento tecnológico CES 2018 y Juanita Kremer conoció varios productos que revolucionan los medios digitales.

La cámara The Pious 3D 360 que graba contenidos en tercera dimensión está presente en Las Vegas. Se trata del equipo The Pious de la marca The Human Technologies.

Esta cámara es ideal para quienes trabajan en producción de cine o televisión ya que permite grabar en este formato y visualizar las imágenes con las gafas que trae el equipo.

Esta novedosa cámara puede tener un costo superior a los $1.199.

Escuche el audio completo de esta visita en CES 2018 y los productos que descubrió Juanita Kremer:

