¿Cuál será el futuro de Twitter en manos de Elon Musk?

La compra de la red social Twitter por parte de Elon Musk , en una transacción cercana a los 45.000 millones de dólares, despierta tanto esperanza como temor entre los usuarios, en medio de las promesas del magnate de brindar mayor libertad de expresión.

El periodista Carlos Cortés, el vicepresidente digital de Caracol Televisión Marcelo Liberini y Carolina Botero, directora fundación Karisma, dieron sus opiniones en Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire.

Carlos Cortés, periodista

“Se abre una incertidumbre grande, como si hubiera comprado la plataforma cualquier otro multimillonario. Estaba desde hace mucho tiempo en ciernes un cambio grande en Twitter porque esa red empezó como la visión de cinco personas y por eso mismo no se consolidó en un solo camino. Hay una expectativa frente a la innovación y los cambios de Elon Musk frente a la experiencia que tiene, pues ha sido exitoso en otras áreas, pero también abre preocupación frente a cosas que él ha dicho como en tono de troleo, eufemístico, sin saber exactamente a qué se refiere, en las políticas y las maneras como la plataforma funcionaría frente a la actividad de sus usuarios”, opinó Carlos Cortés.

“Hay cosas que Elon Musk viene diciendo que hasta ahora no sería claro cómo funcionarían. Me queda sobre la mesa la preocupación de que él sienta una especie de complejo de Adán, de que él va a poder resolver cosas que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo y sobre las cuáles no sé si tenga un conocimiento profundo del problema”, agregó el periodista.

Marcelo Liberini, vicepresidente Digital de Caracol TV

“La verdad me parece que es muy temprano para dar una opinión. Esta semana todos opinarán de lo que va a pasar en Twitter, pero todavía falta mucho. Todo el mundo está juzgando lo que va a pasar en Twitter con base en la personalidad de Elon Musk”, indicó Liberini.

“Elon Musk ha mostrado su presencia en esa red de manera muy disruptiva. Es un genio loco, en mi opinión, eso se nota, pero de fondo, hay un negocio, hay 21.000 millones de dólares puestos por inversores, por bancos y algo va a tener que hacer, no es un capricho personal, la mitad de la plata la habrá puesto de su lado, pero el resto le va a producir bastantes presiones así que va a generarle algún destino. Los mensajes de la libre expresión, el ‘free speech’, pueden ser ciertos, pero también tienen algún tono peligroso que habrá que ver quién le pone algún límite”, complementó.

Carolina Botero, directora de la fundación Karisma

“Existe un temor razonable de la gente por lo que pueda suceder, pero me parece que el pánico a veces es exagerado, no se puede olvidar que es una plataforma privada, con reglas privadas y los dueños definen eso en qué se va a convertir”, indicó Botero.

“Dentro de las cosas que ha dicho, algunas parecen locuras, pero hay otras interesantes, propone una aproximación de mayor transparencia, algo que la gente viene exigiendo las plataformas en general. Cómo las va a poder implementar es una pregunta muy grande, que tiene que ver también con las personas que le dan el dinero, las regulaciones, etcétera, lo van a limitar, pero sin duda la transparencia y lo que puede hacer en ese sentido genera una expectativa interesante”, complementó la directora de la fundación Karisma.

