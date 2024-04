Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá: abril 10 de 2024-Blu 4.0, programa completo

Este miércoles Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló en una entrevista en 4.0 detalles sobre su designación como miembro de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Cámaras de Comercio y sobre el avance del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá – Región (DCTIB).

Claros enfatizó que el Distrito de Innovación se entregará antes de lo previsto y será sede de una convención internacional de Cámaras de Comercio, siendo la primera vez que se realiza en Colombia.

"En todo eso, intercambiamos todas nuestras experiencias, hacemos ruedas de negocios y vamos fortaleciendo lazos con esas 12.000 cámaras del mundo. Pues, es un gran logro", expresó.

También estuvo Sandra Urrutia, secretaria TIC del departamento de Boyacá para hablar sobre la plataforma ‘Conectados en Grande’.

"Todos tenemos una identidad física, pero esa misma identidad física tiene responsabilidad en el mundo, digamos, en este mundo físico. Lo mismo ocurre en la vida del mundo virtual y el mundo físico virtual digital. Eso me parece muy interesante. No había visto antes una oferta de ese curso en particular sobre cómo, en línea, en el mundo digital virtual, también debemos tener ética", dijo.

Finalmente estuvo Ricardo Ruiz, CEO de Feat se conecta a #Blu4p0 para hablar sobre el marketplace que está revolucionando la economía colaborativa del sector Horeca.

"Parte del propósito es alfabetizarlos digitalmente para que se estructuren y fortalezcan su evolución. Y ese relacionamiento comercial que sucede dentro de la plataforma crea lo que el sector no tiene, que es la información. Esta es la principal falencia que tienen esas organizaciones productoras de los insumos. Digamos que todo este proyecto nace porque yo trabajé más de 10 años en una división", resaltó.

Escuche la entrevista completa: