El 56 % de los ciberataques en 2023 se originaron por credenciales robadas, según informe

Hoy en día el Internet se ha convertido en algo omnipresente en la vida cotidiana de las personas. Aunque las ventajas de esta conectividad son muchas, es crucial tomar medidas para proteger su información personal de ciberataques.

En el Día de la Internet Segura, que se celebra este 6 de febrero, es esencial recordar cómo proteger sus datos personales, poniendo especial atención a la importancia de utilizar contraseñas seguras. Esto evita el robo de credenciales, que a menudo se emplean para ingresar a redes corporativas y perpetrar ataques como el ransomware.

Según el Informe sobre Adversarios Activos de Sophos X-Ops, las credenciales comprometidas se convirtieron en la principal causa de ataques en 2023, siendo responsables de más del 56 % de los casos analizados. Estos ataques, donde los ciberdelincuentes utilizan datos de inicio de sesión robados para acceder a redes corporativas, representan un aumento del 26 % con respecto a 2022. Proteger sus credenciales es fundamental para salvaguardar su información y prevenir posibles ataques.

La mejor manera de proteger sus datos es no proporcionarlos innecesariamente. Si un sitio o servicio no requiere cierta información, no tiene derecho a solicitarla, y si no la proporciona, no corre el riesgo de que se pierda, se divulgue accidentalmente o se robe.

Implementando estas dos medidas básicas estará más cerca de mantenerse seguro en línea. Sin embargo, aquí hay algunos consejos adicionales para reforzar su seguridad en línea:



Sea cauteloso al hacer clic en enlaces.

Mantenga actualizadas todas sus aplicaciones, apps y dispositivos.

Considere invertir en un buen software de seguridad.

Trate cualquier comunicación no solicitada (correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto) con precaución.

Consejos para crear una contraseña segura

Evite los patrones

Ahora, cuando le piden que cree una contraseña segura, usted usa letras en mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales; sin embargo, en la mayoría de los casos, las personas suelen usar la letra mayúscula al principio, seguida de algunas letras en minúscula, un número y, finalmente, uno o varios caracteres especiales como el asterisco, el signo de porcentaje o el numeral. Por eso, es importante que varíe la distribución de los patrones mencionados anteriormente.

No use datos obvios

Cuando se crea una contraseña, algunas personas suelen usar el nombre propio o de un conocido, así como también fechas importantes como la de cumpleaños. Este tipo de información se puede encontrar en las redes sociales y, por consiguiente, los ciberdelincuentes pueden usarla para adivinar las claves establecidas y acceder a sus cuentas.

No recicle contraseñas

Cuando abre una cuenta, algunas personas suelen usar la misma contraseña en diferentes plataformas, con el fin de recordarlas más fácilmente; sin embargo, repetir o reciclar las claves podría convertirlo en un objetivo fácil para los delincuentes, que podrían acceder a varias de sus cuentas.

Cree contraseñas largas

Una contraseña de más de 15 caracteres dificulta a los delincuentes acceder a sus redes sociales o plataformas donde tenga una cuenta. Es importante aclarar que estas deben incluir caracteres especiales y se recomienda que no use palabras reales, es decir, puede jugar con las letras y los números para crearla.

Cambio frecuente de la contraseña

Un buen hábito que evita que los delincuentes accedan a sus cuentas es cambiar frecuentemente las contraseñas, es decir, este cambio se puede realizar cada mes o más.

Active la autenticación en dos pasos

Cuando usted activa la doble verificación, permite que las plataformas verifiquen que efectivamente quien está ingresando es usted. Esto se logra mediante el envío de un código a su celular o correo electrónico, el cual debe ingresar en la plataforma que desea acceder.

