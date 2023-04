¿Está el ser humano preparado para una era dominada por la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial l legó para quedarse. Aunque sus alcances aterran al mundo hay quienes abogan por su uso y lo que puede llegar a hacer en pro de la humanidad. Sin embargo, hay reservas en el tema en cuanto a la línea ética.

Daniel Castaño, docente y consultor en inteligencia artificial, habló en Sala de Prensa Blu sobre los pros y contra del nuevo amanecer tecnológico y lo que, según él, se viene para la humanidad.

“Es importante hablar de estos temas para separar y diferenciar entre la ficción y la realidad en el tema de la inteligencia artificial. Hemos visto esos titulares apocalípticos en los que se habla de una inteligencia artificial, general, que va a ser consciente, que nos va a quitar el trabajo y fue justamente por eso que empecé a hablar de manera informada con bases científicas para entender cuáles son los beneficios y cuáles son los retos reales", indicó.

En la Universidad Externado se llevó a cabo un interesante foro acerca del tema que abarcó varias aristas y puso a pensar a los asistentes sobre las capacidades de la Inteligencia Artificial. Cataño, profesor en este claustro, señaló que la IA lo va a revolucionar todo.

Publicidad

La inteligencia artificial ya crea canciones. Miguel Garzón, periodista de Blu Radio, habló de la canción de los artistas Drake y The Weeknd que fue creada por IA.

Hay una nueva canción viral de los artistas Drake y The Weeknd que está teniendo éxito en las redes sociales. El problema es que la canción no es suya. Ha sido compuesta por una inteligencia artificial , lo que demuestra que estamos ante otra posible revolución en una industria que no suele aceptar bien los cambios. El usuario de TikTok, Ghostwriter977, publicó en su cuenta una supuesta colaboración entre estos artistas titulada 'Heart on My Sleeve', que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok y en otras redes sociales gracias a los nuevos motores de inteligencia artificial generativa.

Escuche la entrevista completa: